Vilanova busca candidatos para ocuparse de una decena de paradas de sus mercados municipales

El Ayuntamiento de Vilanova i la Geltrú ha abierto una convocatoria pública para adjudicar 10 paradas en los mercados municipales, mediante un procedimiento abierto de pública concurrencia. Las personas interesadas pueden presentar sus solicitudes hasta el 27 de abril.

La licitación incluye tres paradas en el Mercat del Centre y otras siete en el Mercat de Mar, una de las cuales corresponde a un bar-restaurante. Las concesiones se otorgarán en régimen de concesión administrativa por un periodo de 25 años, a través de un concurso público basado en criterios automáticos de puntuación. Además, las nuevas concesiones contarán con bonificaciones en el coste de la parada durante los dos primeros años.

"La convocatoria quiere reforzar el papel de los mercados municipales como espacios de comercio de proximidad y de calidad, apoyando a iniciativas que apuesten por el producto de proximidad y de kilómetro cero", ha declarado en un comunicado la concejala de Mercat i Consum, Eva Bolaño. "Los mercados son un elemento clave para fomentar un modelo de consumo más sostenible y arraigado al territorio", ha añadido.

En el comunicado, el Ayuntamiento explica que se valorará especialmente "la diferenciación y la innovación comercial" en las propuestas que se reciban, "con un interés especial en actividades que no estén actualmente presentes en el mercado correspondiente". Asimismo, también se tendrán en cuenta "los proyectos vinculados al producto local, sostenible, artesanal o especializado".

Actividades no permitidas

De manera contraria, también existen actividades que no serán admitidas. En el Mercat del Centre, concretamente, la lista es extensa: "No se permiten las actividades de pescado y marisco, carnicería, tocinería, charcutería-quesería, aves y huevos; legumbres, frutas y verduras, horno de pan, congelados, herbolario, comida preparada, bar-restaurante, ni floristería". Por otro lado, en el Mercat de Mar no se permitirán nuevas actividades de carnicería, tocinería, frutas y verduras, y tampoco aves y huevos.

Para consultar el listado de actividades en marcha en ambos mercados, así como revisar las que no se permitirán, el Ayuntamiento ha puesto a disposición de las personas interesadas un apartado en su página web municipal.