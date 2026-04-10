Sabadell y Cohabitac impulsan 122 viviendas para alquiler asequible como parte del Plan 50.000 del Govern

El Ayuntamiento de Sabadell y la Coordinadora de Fundacions d'Habitatge Social (Cohabitac) han presentado un acuerdo para construir 122 viviendas de alquiler a precio asequible en la capital vallesana. El consistorio cederá solares, mediante derechos de superficie, a distintas fundaciones que integran Cohabitac y que impulsen y gestionan pisos de alquiler social.

En una primera fase se pondrán hasta seis solares a disposición, donde se podrán construir 122 nuevas viviendas, a las que podrán acceder personas inscritas en el Registro de Solicitantes de VPO, y que gestiona el Ayuntamiento a través de la empresa municipal VIMUSA. Se prevé que las obras puedan empezar entre finales de 2027 y principios de 2028 y que sean simultáneas en los seis solares.

El acuerdo marco se concretará con diferentes adendas y convenios específicos con cada entidad para hacer posibles los proyectos, y se enmarca en el Plan de la Generalitat para construir 50.000 viviendas de alquiler asequible en el territorio hasta 2030. En este sentido, la ciudad ya ha presentado seis solares durante el 2025, y este año prevé presentar cuatro más.

Por este motivo, se prevé que los nuevos espacios dibujados en el acuerdo también puedan acogerse a las ayudas previstas por el Govern para la edificación de nuevos inmuebles. "La gracia es colocar vivienda protegida en terrenos que son del Ayuntamiento y que no descapitalizamos, son viviendas que nunca pierden la calificación de protección, es una colaboración público-privada con la que nos sentimos muy cómodas", ha explicado la alcaldesa de Sabadell, Marta Farrés.

Las viviendas, calle a calle

Por su parte, la presidenta de Cohabitac, Carme Trilla, ha destacado que su participación permite que el consistorio quede liberado de las tareas vinculadas a las promociones en cuestión y se pueda dedicar a proyectar nuevas: "Nosotros hacemos el proyecto, compartido con el Ayuntamiento en cuanto al diseño de la promoción, y corremos con el riesgo y los gestionamos, liberando al Ayuntamiento de los problemas que comporta la financiación, promoción y la gestión de las viviendas".

El acuerdo prevé la edificación en los seis solares de forma simultánea, y además están repartidos en diferentes barrios de la ciudad. Concretamente, se harán 21 viviendas en la calle Berlín, en Can Llong; 22 en la calle de la Serralada, en la Serra d'en Camaró; 30 en la calle de Covadonga, en el barrio que lleva el mismo nombre; 20 en la calle Tetuán, en Gracia; 17 más en la carretera de Barcelona, en el Eixample; y 12 en la calle Cervantes, en el Centro.

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Las nuevas promociones se suman a los proyectos constructivos de vivienda de alquiler protegida que el consistorio tiene en marcha en la ciudad. Recientemente, se ha sacado a concurso una parcela ubicada en el barrio de La Roureda, junto al terreno donde la empresa pública local VIMUSA levantará el nuevo Complex de Gent Gran, para que una empresa pueda construir 30 viviendas de alquiler protegido.