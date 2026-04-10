Luz verde final al tranvía por la Diagonal, que compartirá carril con el bus entre Passeig de Gràcia y Via Augusta

El proyecto de construcción del tranvía por la Diagonalha superado el último trámite y ya cuenta con su aprobación definitiva. La Autoritat del Transport Metropolità ha dado luz verde a este trazado de 2,8 kilómetros a través de la Diagonal de Barcelona desde la plaza Francesc Macià hasta Verdaguer, que permitirán la conexión del TramBaix con el TramBesòs. El nuevo trazado compartirá plataforma con los autobuses entre el Passeig de Gràcia y la Via Augusta.

Este doble uso, habitual en muchas ciudades, aún no se da en Barcelona, aunque ya se verá antes de que empiecen las obras por la Diagonal: en 2027 las líneas T5 y T6 del Trambesòs también compartirán carril con el bus a su paso por la Gran Via entre Glòries y la Rambla de Poblenou, una vez finalicen los trabajos de desdoblamiento de este tramo.

Financiación

La aprobación definitiva llega tres semanas después del visto bueno del Ayuntamiento. Los siguientes pasos serán la definición de un convenio entre la Generalitat, el Ayuntamiento de Barcelona y la ATM para su financiación. La inversión se eleva a 115 millones (53 para la reurbanización entre Sant Joan y la avenida de Sarrià, más otros 62 millones para la construcción de un nuevo colector bajo las vías) a los que deberá hacer frente el Ayuntamiento, más 80 millones que aportará la Generalitat. Contar con presupuestos será determinante para poder después licitar y adjudicar las obras.

Para empezar los trabajos aún no hay fechas sobre la mesa. Las obras serán largas, se estiman en un principio hasta 40 meses, y la ciudad ya está inmersa en la conexión de FGC entre plaza Espanya y Gràcia y terminal la L9 del metro, por lo que el inicio podría irse al próximo mandato. La ATM destaca que la conexión completa por la Diagonal permitirá duplicar la demanda actual y captará 120.000 nuevos usuarios cada día. Se basa en el éxito que ha demostrado la prolongación del TramBesòs hasta Verdaguer, que desde su puesta en marcha a finales de 2024 ha crecido un 50% en número de viajes.

Menos coches

En este sentido, los estudios de la ATM indican que la conexión del tranvía, que unirá nueve municipios del área metropolitana, puede comportar eliminar 12.500 vehículos diarios en el tramo central de la Diagonal.

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El nuevo trazado incluirá además la construcción de una nueva subestación eléctrica de tracción en Francesc Macià, así como habilitar nuevo equipamiento en la subestación ya creada en el cruce Diagonal-Nàpols para que el tranvía pudiera llegar hasta Verdaguer.