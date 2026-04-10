Un fotógrafo japonés acusa al Ayuntamiento de Barcelona de plagiar sus fotos en una campaña publicitaria

El fotógrafo Shin Noguchi ha pedido explicaciones al Ayuntamiento de Barcelona sobre la inspiración de las imágenes de "Poca vergonya", la campaña de la capital catalana para acabar con las conductas incívicas.

La campaña 'Poca vergonya', que el Ayuntamiento inició hace unas semanas, pretende concienciar sobre los comportamientos inapropiados en la vía pública.

Coincide con la nueva ordenanza de convivencia, que interpone multas más severas por las conductas inadecuadas en los espacios de uso común, como tirar papeles o colillas al suelo, o hacer las necesidades fisiológicas en la calle.

Diferentes situaciones

El plan de Barcelona se basa en lucir imágenes directas y de alto impacto en diferentes localizaciones y situaciones. Se han difundido en prensa, en televisión digital y en redes sociales, con un tono contundente aunque pedagógico.

Por eso, cada foto muestra las situaciones que protagonizan los que son irrespetuosos con el espacio público, refiriéndose a ellos como "sinvergüenzas".

¿Inspiración o plagio?

A partir del lanzamiento de esta propaganda, el japonés Shin Noguchi ha denunciado que dos de las imágenes son muy similares a las que él hizo en 2016 en Tokio, por lo que acusa de plagio al encargado de esas fotografías en la campaña de Barcelona.

Shin Noguchi es un prestigioso artista que ha publicado en medios japoneses e internacionales y ha participado en múltiples exposiciones en países como Francia, Canadá o China.

Contacto con el Ayuntamiento de Barcelona

Noguchi, al ver la imitación, contactó directamente con el Ayuntamiento de Barcelona para pedirle explicaciones, pero explica, en sus redes sociales, que el Ayuntamiento solo le dijo que eran unas fotos del fotógrafo Hugo Menduiña y le da los datos de su contacto para que se dirija directamente a él.

Noguchi explica además, en una publicación en Instagram del pasado día 27, que contactó con Menduiña, pero que no obtuvo respuesta.

Explicaciones oportunas

Fuentes municipales sostienen que el consistorio ha contactado con el artista japonés y ha ofrecido la información suficiente para resolver el malentendido, según informaciones de Europa Press.

Por su parte, Menduiña asegura que "no conocía previamente" a Noguchi ni a su obra, y que se trata de una coincidencia, según Europa Press.

Cuestión política

La polémica sigue sin resolverse. Incluso, el presidente de Junts per Catalunya Jordi Martí se ha hecho eco del tema del conflicto de derechos de autor, acusando de falta de rigor al alcalde de Barcelona Jaume Collboni.

Además, Martí critica el poco control del Gobierno de Collboni en la gestión de las campañas de publicidad institucional. Por este motivo, ha presentado diez preguntas al alcalde sobre el caso para aclarar posibles responsabilidades.