Al aire libre
El Liceu se luce en el Park Güell con un concierto gratuito de 'Carmina Burana' y con vistas a Barcelona
Músicos y cantores del gran teatro conmemoran el centenario del parque con una actuación especial y abierta a los vecinos en la plaza de la Natura
El Park Güell crea un 'pase verde' para barceloneses: los empadronados accederán a entradas solo con su DNI
Cantores y músicos del Gran Teatre del Liceu han ofrecido este viernes un concierto gratuito en el Park Güell en el que han interpretado la cantata 'Carmina Burana', de Carlf Orff, coronada por el conocido coro 'O Fortuna', una cumbre de la música del siglo XX. Miembros del coro y del grupo de percusión del Liceu han actuado en la plaza de la Natura, un emblemático mirador del parque diseñado por Antoni Gaudí y con vistas a Barcelona.
La soprano Oihane González, el tenor Francisco Javier Ariza y el barítono Leonardo Domínguez han interpretado algunas piezas, bajo la batuta del director Pablo Assante y acompañados por los pianistas David Huy Nguyen Phung y Ivet Frontela. También ha participado el coro infantil Amics de la Unió de Granollers, dirigido por Josep Vila.
El concierto forma parte del programa de actos del centenario de la apertura del Park Güell, que se conmemora este año. Se trata de una actividad con la que el paraje monumental -a menudo visto como un coto reservado a turistas- pretende atraer a los vecinos y marcar su perfil de "patrimonio colectivo, espacio de convivencia ciudadana y referente cultural" de Barcelona, ha expresado la empresa municipal BSM, gestora del parque.
- Modi anuncia el encendido del reactor nuclear más avanzado de la India tras años de fallos
- Arabia Saudí y otras petrodictaduras del Golfo ayudarán a Paramount a hacerse con el control de Warner Bros.
- Los endocrinólogos alertan de hasta tres años de retraso en el diagnóstico de la 'enfermedad del cortisol
- Una testigo alertó en el CAP de que el padre del bebé maltratado fue agresivo con él
- El Supremo confirma que un extrabajador del metro de Barcelona sufre una incapacidad total por el amianto
- Sant Pau, primer hospital de Catalunya en recambiar la válvula mitral del corazón con una cirugía mínimamente invasiva
- Trump anuncia una prórroga de dos semanas en su ultimátum a Irán
- Crioablación, así es la técnica mínimamente invasiva con resultados similares a la cirugía en pequeños tumores de riñón