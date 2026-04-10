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El Liceu se luce en el Park Güell con un concierto gratuito de 'Carmina Burana' y con vistas a Barcelona

Músicos y cantores del gran teatro conmemoran el centenario del parque con una actuación especial y abierta a los vecinos en la plaza de la Natura

El Park Güell crea un 'pase verde' para barceloneses: los empadronados accederán a entradas solo con su DNI

Concierto del Cor del Liceu a la Plaça de la Natura del Park Güell.

Concierto del Cor del Liceu a la Plaça de la Natura del Park Güell.

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Concierto del Cor del Liceu a la Plaça de la Natura del Park Güell. / Victòria Rovira

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Barcelona
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Cantores y músicos del Gran Teatre del Liceu han ofrecido este viernes un concierto gratuito en el Park Güell en el que han interpretado la cantata 'Carmina Burana', de Carlf Orff, coronada por el conocido coro 'O Fortuna', una cumbre de la música del siglo XX. Miembros del coro y del grupo de percusión del Liceu han actuado en la plaza de la Natura, un emblemático mirador del parque diseñado por Antoni Gaudí y con vistas a Barcelona.

La soprano Oihane González, el tenor Francisco Javier Ariza y el barítono Leonardo Domínguez han interpretado algunas piezas, bajo la batuta del director Pablo Assante y acompañados por los pianistas David Huy Nguyen Phung y Ivet Frontela. También ha participado el coro infantil Amics de la Unió de Granollers, dirigido por Josep Vila.

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El concierto forma parte del programa de actos del centenario de la apertura del Park Güell, que se conmemora este año. Se trata de una actividad con la que el paraje monumental -a menudo visto como un coto reservado a turistas- pretende atraer a los vecinos y marcar su perfil de "patrimonio colectivo, espacio de convivencia ciudadana y referente cultural" de Barcelona, ha expresado la empresa municipal BSM, gestora del parque.

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