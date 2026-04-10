La náutica catalana fija Holanda como su mercado prioritario para su expansión internacional

El sector náutico de Catalunya ha fijado su objetivo en Países Bajos, país identificado como el mercado prioritario para su expansión internacional. Bajo el impulso de la Fundació Barcelona Capital Nàutica (FBCN), las administraciones han activado un Plan de Acción para la Descarbonización, diseñado para dinamizar una industria que busca mejorar su competitividad a través de la sostenibilidad.

Este nuevo plan, que nace tras el diseño y construcción de cuatro prototipos eléctricos desarrollados hace dos años, culminará tras el verano con una misión comercial pilotada por ACCIÓ. La expedición permitirá a las empresas catalanas explorar las oportunidades detectadas en el mercado neerlandés. Actualmente, el ecosistema náutico catalán lo integran 564 empresas, que generan unos 1.105 millones de euros anuales y emplean a 4.000 personas, con una fuerte especialización en astilleros de reparación y renovación e industria auxiliar.

Reconocimiento a la descarbonización

El plan de descarbonización de la FBCN, que también impulsa una iniciativa para abordar la gestión del final de vida de las embarcaciones (un problema importante que afrontan los puertos), ha recibido este viernes el reconocimiento de la Asociación Nacional de Barcos Eléctricos (ANBE) en el marco del primer día de celebración del Barcelona Electric Marine Show, evento en el Port Olímpic que promueve hasta el domingo las actividades náuticas sostenibles.

Una pequeña exposición permite observar innovaciones como la nueva barca con dos motores eléctricos de la catalana Electric Inside; un catamarán eléctrico de Earthling e-Propulsion; y el primer barco de hidrógeno diseñado y fabricado en España, de Dhamma Blue. También una moto de agua eléctrica de la canadiense Taiga Motors propone recuperar este deporte apartado de muchas costas debido al ruido y la contaminación de los modelos clásicos, lo mismo que un nuevo scooter acuático de la francesa Sea-Next.

Barca con doble motor eléctrico de Electric Inside Boats, este viernes navegando por el Port Olímpic. / Manu Mitru

Avance lento pero sin marcha atrás

El sector de la náutica recreativa vive una gran crisis desde el fin de la pandemia. El Covid empujó la actividad náutica, pero cuando volvió la posibilidad de viajar, empezaron a caer las ventas, que aún no se han recuperado. Todo ello coincide con un proceso de electrificación que, como el de la movilidad, avanza de forma muy lenta, pero, como indican los expertos, no tiene marcha atrás. En las sesiones de debate del certamen, el presidente de la International Electric Maritime Association (IEMA), Adrià Jover, ha contrapuesto esta situación con la imparable conversión de los puertos en nuevos "hubs energéticos y de innovación" donde la combinación de hidrógeno, amoníaco y electricidad es la clave. Aún más cuando los nuevos modelos muestran que "el ahorro en combustible es enorme" y "la independencia energética es la única forma de asegurar autonomía y futuro".

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Importantes barreras

No obstante, esta transición choca con importantes barreras normativas y de gestión. El gerente de Marinas de España, Jordi Caballé, ha subrayado la dificultad de los puertos deportivos de realizar las inversiones necesarias cuando no tienen asegurado que se les renueve la concesión. Pese a ello, el sector espera que en cinco años los puertos no solo suministren energía, sino que la fabriquen y la almacenen, un proceso en el que ya está plenamente inmerso el Port Olímpic, como ha explicado su directora, Olga Cerezo, sirviendo incluso para abastecer a vehículos eléctricos de la ciudad, tal y como también ha subrayado Manel Cebrián, consultor en electrificación de infraestructuras portuarias.