Josep Maria Vallès (Junts) rechaza la "densificación" de Illa para Sant Cugat en su candidatura a la reelección a la alcaldía en el 2027

El alcalde de Sant Cugat del Vallès, Josep Maria Vallès, optará a su reelección como candidato de Junts para la alcaldía de la gran ciudad catalana en las elecciones municipales del próximo 2027. Vallès lo confirmó este 9 de abril en un discurso en el que aseguró contar con el aval de los expresidents Carles Puigdemont y Artur Mas, que lo apoyarán en el proceso interno al punto de que está prevista la participación de Mas en un acto de ratificación para el próximo 29 de abril.

En la presentación de su candidatura, Vallès insistió en el 'modelo Sant Cugat': "Un modelo que dista mucho de las ciudades de nuestro entorno y del resto de nuestro país. Os recuerdo que hoy Sant Cugat podría tener más de 230.000 habitantes y eso ni ha pasado ni pasará", aseguró el edil. En declaraciones a EL PERIÓDICO, el alcalde sitúa a Sant Cugat "muy lejos del modelo de densificación" que el president Salvador Illa ha defendido en las páginas de este diario. Otros importantes alcaldes metropolitanos, no obstante, de Albiol (Badalona) a Balmón (Cornellà), sí están por la labor de densificar aunque con matices.

"Queremos continuar siendo una ciudad verde, sostenible, amable, con escuelas y universidades, con empresas innovadoras que incorporen a nuestros jóvnees y un comercio que dé vida a la ciudad", prosiguió Vallès. En el I Fòrum Municipalisme recientemente organizado por EL PERIÓDICO y Prensa Ibérica, el alcalde de Cornellà de Llobregat, Antonio Balmón, también se pronunció sobre el contraste entre los modelos de ciudad densificada y ciudad verde: "Yo entiendo que se hable de sostenibilidad, me parece perfecto y estoy de acuerdo, pero hay que defender también la sostenibilidad social", esgrimió el también vicepresidente ejecutivo del Área Metropolitana de Barcelona (AMB).

Críticas al tripartito de ERC, PSC y CUP

Vallès aprovechó su candidatura para mostrarse beligerante con el anterior tripartito de ERC, PSC y CUP que gobernó la ciudad hasta su llegada a la alcaldía en las municipales del 2023. Junts gobierna hoy en coalición con ERC en Sant Cugat.

En opinión del alcalde, la vuelta del tripartito "destrozaría" el 'modelo Sant Cugat': "Ya lo intentaron antes de la llegada de Joan Aymerich a la alcaldía el año 1987 y también lo intentaron en el mandato anterior, dibujando edificios de pisos de hasta 12 plantas. Junts lo paramos desde la oposición, y ahora desde el gobierno trabajamos para que Sant Cugat no deje de ser Sant Cugat".

"No queremos crecer por crecer. No queremos para Sant Cugat la densificación que defiende el Govern socialista de Salvador Illa. En Sant Cugat no", remató el regidor posconvergente, quien durant este mandato ha puesto al municipio en el mapa de Catalunya por liderar las políticas de endurecimiento del padrón municipal.

La toma de posesión de Vallès el 2023

Después de años como director de medios locales de Sant Cugat del Vallès como el Tot Sant Cugat, el Diari de Sant Cugat o Món Sant Cugat, Vallès empuñó el bastón de mando de Sant Cugat el 17 de junio de 2023. El Ayuntamiento venía de un tripartito de izquierdas (ERC, PSC y CUP) después de 32 años ininterrumpidos de gobiernos convergentes.

Vallès fue investido alcalde con los únicos votos de los nueve concejales de su formación, una mayoría amplia pero lejos de la absoluta de 13 ediles. ERC y PSC, con 4 y 3 concejales respectivamente, votaron en blanco y no presentaron candidato.

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El resto de grupos con representación en el Ayuntamiento de Sant Cugat son PP (3), CUP (2) Vox (2) y En Comú Podem (2). Estas formaciones sí presentaron una candidatura simbólica a la alcaldía en el Pleno de investidura de Vallès.