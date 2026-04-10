Vuelve el Funicular de Montjuïc tras casi 6 meses cerrado: fecha y horarios

Después de casi medio año fuera de servicio, el Funicular de Montjuïc volverá a funcionar con normalidad el próximo lunes, 13 de abril. El servicio de este transporte ha estado suspendido desde el pasado 20 de octubre por las obras del colector de aguas de Vila i Vilà.

Este medio de transporte, que une la avenida del Paral·lel con el teleférico de Montjuïc, y que transporta a diario a más de 3.000 viajeros, circulará desde el lunes en horario de verano: laborables de 7:30 a 22:00 h; y sábados, domingos y festivos de 9:00 a 22:00 h, ha informado Transportes Metropolitanos de Barcelona (TMB).

Las obras

Las obras del colector de Vila i Vilà afectaban a las instalaciones del funicular y durante casi medio año su ejecución era incompatible con el servicio de transporte por cable, por lo que este ha estado parado.

Según ha informado TMB, la colocación del tubo del colector ha supuesto la demolición de un tramo del pasillo de acceso al Funicular desde la estación de metro de Paral·lel (L2 y L3) y el desvío de la mayoría de servicios existentes, lo que ha imposibilitado el acceso de pasajeros.

Una vez finalizada la conexión del colector, se ha reconstruído el pasillo y se han reubicado los servicios, de manera que el transporte por cable ya podrá volver a operar con normalidad a partir del próximo lunes.

Durante la parada por las obras del colector, se ha aprovechado para llevadr a cabo los trabajos de mantenimiento y revisión anuales del Funicular de Montjuïc, que cada año obligan a detener el servicio durante un mes.