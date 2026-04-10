El cartel de las Fiestas de Gràcia 2026 ya tiene ganador: un homenaje al baile y a los orígenes del barrio

La Festa Major de Gràcia 2026 ya tiene imagen oficial tras el resultado del concurso de cartel, que ha recibido 267 propuestas, y cuyo diseño ganador, obra de Pol Lupiáñez, reivindica el origen popular de la celebración y marca el inicio simbólico de la cuenta atrás hacia el mes de agosto.

El acto de presentación se ha celebrado este jueves en el barrio de Gràcia (Barcelona), coincidiendo con la entrega de premios del 33º concurso de cartel e imagen gráfica de una de las fiestas más emblemáticas del verano, que se celebrará del 15 al 21 de agosto.

La presidenta de la Fundación Festa Major de Gràcia, Lina López, ha destacado que se trata de "un momento muy especial para el barrio" y ha subrayado la dificultad del jurado para elegir la imagen ganadora entre las propuestas presentadas.

"Es el año en que más ha costado decidir cuál será la imagen que nos acompañará y representa todo lo que sentimos como comunidad", ha afirmado López.

El primer premio ha recaído en el diseñador Pol Lupiáñez, cuyo cartel será la imagen oficial de la fiesta, también icono de camisetas y elementos decorativos, y está dotado con 2.000 euros.

Cartel ganador de las Fiestas de Gràcia 2026 / Fundació Festa Major de Gràcia

El autor ha explicado a EFE que su propuesta es "un homenaje al baile y a los orígenes de la fiesta", cuando los vecinos convertían las calles en espacios de encuentro.

"Es un momento romántico de unión con el barrio que vale la pena reivindicar", ha señalado Lupiáñez.

El diseño, con dibujos en color crema y naranja, muestra músicos y parejas bailando, "inspirados en imágenes reales y de archivo de celebraciones anteriores".

Un concurso con 267 propuestas

El concurso, digitalizado desde 2020, ha contado con un jurado formado por profesionales del diseño y representantes de comisiones festivas, que en una primera fase seleccionaron diez finalistas por su "calidad técnica y sensibilidad artística".

En una segunda votación se eligieron los tres diseños que forman el "podio de honor", entre los que figuran Sandra Serras, tercer premio, y Roger Andreu, segundo.

Las diez obras finalistas se expondrán en la sede de la fundación, Can Musons, hasta el inicio de la fiesta mayor.

La presidenta del distrito de Gràcia, Victòria Alsina, ha destacado que el cartel se suma a una colección que "recoge la esencia de la fiesta y se llena de recuerdos con el paso del tiempo".

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Según Alsina, la presentación simboliza el "inicio del camino" hacia la Festa Major de Gràcia, cuando los vecinos volverán a transformar las calles en "espacios decorados y de convivencia".