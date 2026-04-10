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A los 46 años de edad

Encuentran el cadáver de una persona sin techo en Badalona, la sexta en lo que va de año

El cuerpo sin vida ha sido hallado en el barrio de Sant Roc

Decenas de entidades sociales suscriben un manifiesto "por una Badalona justa y digna" e instan a Albiol a tomar medidas contra el sinhogarismo

Ambulancia del SEM en una imagen de archivo

Ambulancia del SEM en una imagen de archivo

Gerardo Santos

Gerardo Santos

Badalona
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El cadáver de una persona sin techo de 46 años de edad ha sido encontrado este viernes al mediodía en el barrio de Sant Roc de Badalona. Se trata de la sexta persona sin hogar fallecida en las calles de la ciudad en lo que va de año.

El hallazgo del cuerpo sin vida ha sido avanzado por 'Badalona Comunicació', y confirmado a este medio por los Mossos d'Esquadra. La policía catalana asegura que el cadáver no presentaba indicios de violencia, por lo que apuntan a una muerte por causas biológicas.

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El suceso se produce una semana después de la celebración de un Pleno extraordinario en Badalona, forzado por la oposición precisamente para que el gobierno municipal rindiese cuentas sobre las últimas muertes de personas sin techo en las calles de la ciudad.

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