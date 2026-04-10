Arranca la rehabilitación de las naves de Can Trinxet de L'Hospitalet de Llobregat

Esta semana han comenzado las actuaciones para transformar las naves de la histórica fábrica de Can Trinxet de L'Hospitalet de Llobregat (Barcelonès) en una nueva oficina de atención ciudadana (OAC) y la sede de la Concejalía del Distrito III (Santa Eulàlia y Granvia Sud). Las obras, que se prevé finalicen en julio de 2027, cuentan con una inversión de 2,9 millones de euros financiados a través del Programa de actuaciones de cohesión territorial (PACTE). El Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) es el encargado de redactar el proyecto de reforma y de ejecutar las actuaciones.

La superficie de actuación es de 2.580,7 metros cuadrados e incluye la rehabilitación y consolidación de los dos pabellones de la nave de la calle de Santa Eulàlia, la nave anexa y el extremo sur de la nave lateral. Paralelamente, se prevé la consolidación y sustitución de varias cubiertas de la nave central con el objetivo de "garantizar su conservación provisional". El AMB y el Ayuntamiento de L'Hospitalet explican que, en una segunda fase, está prevista la rehabilitación completa mediante un nuevo proyecto.

La nave de la calle de Santa Eulàlia acogerá la concejalía y la OAC, distribuidas respectivamente en cada uno de los pabellones, con un vestíbulo compartido que será el acceso principal al edificio y al recinto. La nave lateral incluirá espacios polivalentes y de reuniones, y la nave anexa se transformará en un servicio de baño público adaptado y un espacio para instalaciones del recinto.

También se urbanizará el espacio público y se creará una plaza de acceso, que se convertirá en "un refugio climático", apunta el comunicado firmado por ambas administraciones. La plaza se nivelará y pavimentará, se incorporarán grandes zonas ajardinadas y se preservarán los plataneros centenarios. La parcela también cuenta con una estación transformadora subterránea inactiva en la zona de la plaza, que se mantendrá. En el ámbito patrimonial, se realizarán las intervenciones necesarias para conservar y revalorizar los elementos protegidos, según el Plan especial de protección del patrimonio arquitectónico (PEPPA) de L’Hospitalet, que protege específicamente las fachadas, los vestíbulos y las cajas de escaleras, la portería y la chimenea.

Vista aérea de las antiguas fábricas textiles Can Gras y Can Trinxet de L'Hospitalet de Llobregat. / Arixiu Municipal de L'Hospitalet / AMHLAF0025623 /a. Autor desconegut/da /d. Família Vidal

Un nuevo modelo de concejalía

La nueva Concejalía del Distrito de Santa Eulàlia y Granvia Sud sigue el modelo de la Concejalía de los distritos IV y V de L’Hospitalet, situada en la segunda planta del edificio del mercado municipal de la Florida, en el equipamiento Florida 6.0, el centro de transformación digital de L’Hospitalet. "Se trata de un modelo de concejalía del siglo XXI basado en la digitalización y el acompañamiento activo de los vecinos en el uso de la tecnología, que se irá trasladando al resto de distritos de la ciudad con el objetivo de ofrecer a la ciudadanía una administración más cercana y accesible", remarca el comunicado.

Ambos proyectos plantean espacios abiertos como nuevo concepto de atención a la ciudadanía y priorizan aspectos como la innovación tecnológica, la visibilidad del edificio y la accesibilidad. Se enmarcan en L’Hospitalet 6.0, una estrategia de digitalización para "convertir L’Hospitalet en una ciudad plenamente conectada donde no exista brecha digital, con una administración digitalizada y accesible, un tejido productivo que aproveche las oportunidades de la digitalización y donde se fomenten el talento, la formación y las oportunidades laborales".

Contexto y antecedentes

El ámbito de actuación se sitúa en el histórico complejo industrial de Can Trinxet. Este conjunto nació de la unión de dos fábricas textiles: la Fábrica Trinxet, actualmente desaparecida, y Can Gras, formada por diferentes naves construidas entre 1906 y 1910 por el arquitecto catalán Modest Feu i Estrada. El complejo de Can Trinxet fue una de las empresas más importantes de L’Hospitalet durante la primera mitad del siglo XX. Dio empleo a cientos de personas y es uno de los ejemplos más relevantes de la Santa Eulàlia industrial del primer cuarto de siglo, dedicada a la confección de hilos y tejidos de algodón.

A mediados de los años sesenta, Can Trinxet sufrió varias crisis económicas, lo que propició un proceso de subdivisión del espacio y, posteriormente, la alteración o derribo de algunas de sus naves originales, que fueron reemplazadas por otros edificios industriales.

En 2015, el Ayuntamiento de L’Hospitalet y el AMB iniciaron las obras de consolidación estructural y sustitución de la cubierta del cuerpo central de la nave principal de Can Gras. La actuación se centró únicamente en la cubierta: se saneó la estructura y se sustituyeron las tejas originales por una chapa metálica provisional. Las tejas están almacenadas en el extremo norte de la nave lateral y se utilizarán en la rehabilitación definitiva.

La nave lateral se rehabilitó y adaptó en 2019 como sala para usos sociales y culturales, con las condiciones mínimas normativas de uso y prevención de incendios. La fachada se ha restaurado, se ha reforzado la estructura del edificio y se ha reconstruido la cubierta. La última actuación ha sido el apuntalamiento del pórtico en el extremo sureste de la nave principal, correspondiente a la antigua zona de la báscula de camiones, que cedió parcialmente.