El pop-up oficial del grupo coreano Blackpink llega a Barcelona: artículos exclusivos en esta zona de la ciudad

La fiebre por el K-Pop lleva años instalada en España. Bandas como BTS, Stray kids, Blackpink y Twice son conocidas tanto por sus seguidores acérrimos como por algunos oyentes ocasionales, mientras que otras, como New Jeans, Aespa, y Enhypen, se han convertido en las favoritas de la generación Z.

La promoción de este género suele utilizar una estrategia integral y masiva, destacando videoclips de alto presupuesto, así como intensas campañas en las redes sociales, la producción y participación en programas de variedades, la creación de múltiples versiones de álbumes físicos e, incluso, la instalación de tiendas de promoción comercial.

Este es el caso de Blackpink que, para celebrar el lanzamiento de su nuevo álbum 'Deadline', ha abierto una pop-up oficial en Barcelona.

Un oasis para los Blink

En esta pop-up se pueden encontrar una gran variedad de productos oficiales y exclusivos, que únicamente están disponibles en este y otros establecimientos repartidos por el mundo.

La oferta incluye desde discos, camisetas, sudaderas, accesorios y pósters hasta algunas ediciones limitadas y artículos vinculados a su última publicación, que coincide con el décimo aniversario del grupo.

El espacio está instalado en el centro comercial de las Arenas, en la plaza de Espanya, la antigua plaza de toros de Barcelona y, según la página oficial del grupo, los 'blink' (los fanáticos del grupo) pueden visitarlo, de 9 a 21 horas, hasta el próximo 18 de abril.

'Deadline', un nuevo comienzo

Blackpink lanzó su último disco el pasado 27 de febrero, tras cerrar su exitosa gira mundial 'Deadline World Tour'. Este mini álbum es su primer proyecto grupal desde 2022, después de haber renovado su contrato con la discográfica YG Enterteinment; e incluye cinco canciones: 'JUMP' -lanzada previamente-, 'GO', 'Me and my', 'Champion' y 'Fxxxboy', que ya batieron récords durante el primer día, acumulando millones de reproducciones en Spotify en apenas 24 horas.

Para entonces, como confirmó Jisoo, una de las integrantes, en una entrevista con la revista 'Elle Korea', el grupo ya había iniciado las grabaciones del vídeo musical principal.

A diferencia de 'Bornpink', su trabajo discográfico anterior, promocionado en septiembre de 2022, 'Deadline' se caracteriza por una estética más moderna, intensa y futurista.

Multiples reconocimientos

Blackpink es el grupo femenino surcoreano compuesto por las artistas Lisa, Jisoo, Rosé y Jennie. Debutó el 8 de agosto de 2016 con los sencillos 'Whistle' y 'Boombayah', después de que las integrantes fueran seleccionadas en un casting masivo en 2009, y rápidamente alcanzó el primer puesto en las listas de Billboard World Digital Songs.

Actualmente, cuenta con varios reconocimientos. Entre ellos, el Récord Guiness del primer grupo en superar los 100 millones de suscriptores en Youtube y tener más visualizaciones totales en la plataforma (más de 41.000 millones a principios de abril).

Asimismo, ha sido el primero grupo en presentarse al festival Coachella, alcanzando el estatus de cabezas de cartel en 2023, y en ganar un MTV Music Award (2020).

Caballeras de Inglaterra

Dejando de lado esto, todas ellas han sido nombradas Miembros Honorarios de la Orden del Imperio Británico por el rey Carlos III en 2023, y cuentan con una sólida carrera individual: Jennie, primera en debutar como solista, es una gran 'influencer' en la moda, además de haber participado en la serie 'The Idol' dirigida por el cantante The Weekend.

Lisa, rapera y bailarina principal, ha sido ganadora de varios premios, como el MTV EMA a mayor cantidad de fans, al que Taylor Swift también estuvo nominada. Jisoo ha tenido mucho éxito como solista en Corea, además de haber participado en el drama 'Snowdrop', y Rosé hizo historia en los Grammy 2026, al convertirse en la primera artista femenina en ser nominada en categorías principales con su 'hit' mundial 'APT'.

Así pues, Blackpink es uno de los grupos más consolidados, exitosos e influyentes de la música, no solo dentro del K-Pop.