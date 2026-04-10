La limitación de precios no rebaja el precio de las habitaciones en Barcelona: a 600 euros de media.

Barcelona se mantiene como la ciudad más cara de España para alquilar una habitación, sin que los precios medios de la oferta disponible hayan disminuido pese a la regulación vigente en Catalunya desde enero. En esencia, la suma de lo que pague cada inquilino por su cuarto no puede ser superior al tope total marcado para el conjunto del piso, de manera deje de salir a cuenta dividir la vivienda con fines lucrativos. Pero el control de esta actividad es tan complejo que en la práctica los precios no se han movido, según indica el último informe de Idealista sobre el primer trimestre. Los anuncios en la capital catalana se mantienen a una media de 600 euros mensuales, mientras que lejos de decaer, el estoc disponible ha aumentado un 3% en un año.

Compartir piso es una tendencia al alza en los últimos años, alimentada tanto por una creciente población flotante de estudiantes y nómadas digitales, como por miles de ciudadanos que no pueden permitirse alquilar todo un inmueble. Tras la limitación de los alquileres de vivienda en zonas tensionadas implantada en 2024, muchos propietarios pasaron a explotar los inmuebles con contratos de temporada (fuera de la regulación, entonces) o por habitaciones. De ese modo, el estoc en Barcelona siguió creciendo, mientras menguaba el de pisos en alquiler convencional y en paralelo crecía la competencia de candidatos por cada habitación, muchas veces con prácticas abusivas.

En la actualidad, el portal inmobiliario suma más de 5.300 anuncios de habitaciones en la ciudad, con precios que van de 250 a 2.000 euros. En contraposición, apenas hay 750 de viviendas en alquiler de larga duración, en muchos de los cuales se indica en el texto que son por temporada.

Más competencia

En ese contexto, lejos de aplicar los precios según indica ahora la normativa --por ejemplo, si un piso de tres habitaciones puede alquilarse a 1.200 euros según el índice del Ministerio de Vivienda, o porque hubiese estado anteriormente contratado a ese precio, arrendando las habitaciones la suma de todas ellas no puede exceder de ese importe--, en muchos casos parece imponerse el mercado libre. Uno de los motivos es que los pisos más grandes (de más de 150 metros cuadrados) quedan exentos del índice y la limitación solo se aplica respecto al precio del alquiler previo que tuviese la vivienda, si es que había estado arrendada anteriormente. Tampoco es fácil el control administrativo, dado el volumen de la actividad y que en muchas ocasiones no se hacen contratos oficiales.

Según datos de Idealista, la oferta de habitaciones de alquiler de Barcelona representa un 12% del total de España. Por encima se sitúan Madrid (22%) y Valencia (13%). En el conjunto del país, el volumen de habitaciones ofertadas ha crecido un 22% en un año, lo que demuestra hasta qué punto la tendencia que se inició en las grandes capitales se extiende a otras ciudades. Solo que en el conjunto del territorio el precio medio es ahora de 430 euros mensuales, mientras que en Barcelona es de 600 euros, igual que hace un año.

Pese a los precios, la demanda no flaquea y la competencia ha seguido creciendo en la capital catalana, con un 3% más de candidatos para cada habitación.