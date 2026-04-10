Barcelona contrata vigilancia privada para blindar La Sagrera contra ocupaciones en los solares del futuro barrio

El Ayuntamiento de Barcelona quiere evitar la aparición de asentamientos de chabolas en los solares situados alrededor de la futura gran estación de la Sagrera, en una zona llamada a convertirse en un nuevo barrio con viviendas públicas, hoteles, equipamientos y servicios. Por ello, el consistorio ha sacado a concurso un contrato de vigilancia privada para servir de apoyo a la Guardia Urbana, con el objetivo de evitar ocupaciones en estos terrenos mientras avanza una de las mayores transformaciones urbanísticas de la capital catalana.

Según ha avanzado betevé y han confirmado fuentes municipales a este diario, los nuevos vigilantes se repartirán por una veintena de solares municipales del distrito de Sant Andreu, en una zona especialmente sensible por la cantidad de espacios que están actualmente en desuso, a la espera de que comiencen las obras. Asimismo, desde el consistorio subrayan que este tipo de medidas ya se han aplicado en otros puntos de la ciudad en situaciones similares de provisionalidad.

El contrato tendrá una duración de dos años, hasta 2028, y un presupuesto de 177.563 euros. Los trabajadores deberán realizar rondas periódicas y avisar a la Guardia Urbana y al distrito en caso de detectar accesos no autorizados o actos incívicos en los solares y naves pendientes de derribo.

El pasado 25 de marzo, la Guardia Urbana de Barcelona y los Mossos d'Esquadra desalojaron a 126 personas que malvivían en un asentamiento de chavolas levantado en unos terrenos de la zona, que eran propiedad de Adif.

Barrio en construcción

Esta actuación se produce en plena cuenta atrás para la finalización de la futura estación de la Sagrera, prevista para dentro de seis años. Mientras tanto, ya está en marcha la gran transformación urbana de todo su entorno, ya que la intención es que buena parte de este nuevo barrio esté listo antes de que la infraestructura entre en funcionamiento.

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El plan contempla la construcción de miles de viviendas, zonas verdes, equipamientos públicos y nueva actividad económica en una superficie de más de 160 hectáreas. En este conexto, evitar la ocupación de los solares resulta necesario para no retrasar las obras del futuro barrio, después de que la construcción de la nueva estación ya haya acumulado demoras importantes desde que se proyectó, en 2010.