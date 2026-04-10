Barcelona activa el aviso por contaminación y recomienda limitar el ejercicio en el exterior

Barcelona vuelve a mirar al cielo por la contaminación. El Ayuntamiento de la capital catalana ha activado el protocolo de actuación por altos niveles de contaminación atmosférica por partículas en suspensión (PM10) en fase de aviso preventivo. La decisión se ha adoptado después de que la Direcció General de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic de la Generalitat de Catalunya decretara la alerta ante el empeoramiento de la calidad del aire.

En este contexto, la Xarxa de Vigilància i Previsió de la Contaminació Atmosfèrica (XVPCA) ha detectado concentraciones elevadas de partículas de diámetro inferior a 10 micras. Por ello, el consistorio ha puesto en marcha un conjunto de medidas y recomendaciones dirigidas tanto a la ciudadanía como a los servicios municipales, con el objetivo de frenar el aumento de partículas en suspensión.

Medidas para reducir el polvo

El Ayuntamiento ha intensificado el control sobre aquellas actividades que pueden generar polvo, especialmente en obras y servicios municipales. Al mismo tiempo, ha incrementado el riego en las calles con mayor tráfico y en los espacios no asfaltados, como parques y plazas, con el fin de evitar la resuspensión de partículas.

Asimismo, se ha instado a los responsables de las obras en curso a cumplir el Plan de ambientalización. En paralelo, también se ha limitado el uso de sopladores, ya que contribuyen de manera significativa a levantar polvo en el entorno urbano.

Recomendaciones a la ciudadanía

El consistorio recomienda a la población priorizar los desplazamientos a pie o en bicicleta por calles con menor tráfico y optar por el transporte público en lugar del vehículo privado. En caso de no existir alternativa, se aconseja compartir coche y adoptar una conducción eficiente, evitando aceleraciones y frenazos bruscos.

Además, se pide regular la climatización en viviendas y espacios de trabajo para evitar un consumo energético excesivo, así como ventilar los hogares durante las horas de menor tráfico.

En cuanto a la población vulnerable, como personas con enfermedades respiratorias o cardíacas, niños en edad preescolar, personas mayores y mujeres embarazadas, se recomienda reducir el ejercicio físico intenso, especialmente en el exterior. Además, se aconseja trasladar la actividad deportiva a momentos del día con menor concentración de contaminantes, como el atardecer o la noche.

Qué son las PM10

Conviene recordar que las partículas en suspensión PM10 son pequeñas partículas sólidas o líquidas que permanecen flotando en el aire. En concreto, hasta un 40% de estas emisiones procede de los motores, los neumáticos y los frenos de los vehículos, mientras que el resto tiene su origen en el polvo generado por obras y demoliciones y, en ocasiones, en episodios de intrusión de polvo sahariano.

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En definitiva, ante este escenario, el Ayuntamiento insiste en la necesidad de la colaboración ciudadana para reducir las emisiones y mejorar la calidad del aire durante este episodio de contaminación.