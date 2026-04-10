Badalona y Sant Adrià se alían para solicitar juntas hasta 25 millones de euros en el próximo Pla de Barris

Cuando el president Illa presentó el detalle de los proyectos seleccionados en la primera convocatoria del Pla de Barris, el pasado mes de diciembre, dos de los municipios que no constaban en aquella lista fueron Badalona y Sant Adrià de Besòs. En el caso badalonés, el alcalde, Xavier Garcia Albiol, manifestó en el marco de un pleno municipal que, si el municipio no se había presentado a la convocatoria, era porque no hubo tiempo material para preparar algún proyecto, y mencionó que los ayuntamientos que sí se habían presentado lo hacían porque ya tenían más o menos preparado alguno. En el caso de Sant Adrià, hace meses que empezó a trazar una propuesta propia sin salir de su término. Ya con el trabajo en marcha, sugirió a Badalona sumarse para postular una sola candidatura al programa de ayudas de la Generalitat para financiar reformas y proyectos en vecindarios de ambas ciudades en materia de vivienda, equipamientos comunitarios y transición ecológica.

El acuerdo se ha fraguado entre las dos ciudades. Este viernes, ambos consistorios han anunciado que aúnan sus fuerzas para trabajar un proyecto conjunto a presentar en la próxima convocatoria del Pla de Barris, prevista para el primer semestre de este 2026, en la que aspiran a recabar hasta 25 millones de euros para dos barrios de Sant Adrià y cinco de Badalona. Ambos municipios ya comparten intereses en otros proyectos de alcance, pese al antagonismo entre los dos gobiernos municipales, con amplia hegemonía del PP en Badalona y mayoría absoluta del PSC en Sant Adrià. Ambos ejecutivos se avienen en la remodelación en torno a las Tres Xemeneies, la futura llegada del complejo de oficinas de Inditex a Sant Adrià o las transformaciones de la antigua Nacional II y bajo el viaducto de la C-31.

La habitual interacción en la frontera entre ambas localidades hace que sus habitantes "desarrollen su vida en los barrios de las dos ciudades", remarca el teniente de alcalde de Territorio de Sant Adrià, José A. Gras. "Los vecinos no entendrían que la calidad de las viviendas, de las calles, de los parques o de la red de equipamientos comunitarios se tratase de manera diferente por el hecho de existir una línea administrativa" entre una población y otra, esgrime el concejal.

Imagen aérea de la zona de Badalona y de Sant Adrià que ambas ciudades presentarán a la próxima convocatoria del Pla de Barris / AJUNTAMENT DE BADALONA

El segundo teniente de alcalde de Badalona, Daniel Gracia, enfatiza que se pretende "coser fracturas urbanas y administrativas, reforzar la conectividad física y social entre barrios vecinos y desplegar una estrategia compartida" por los dos consistorios. En ese sentido, expresa que la voluntad común es "presentar una propuesta rigurosa, solvente y transformadora que permita avanzar en la regeneración urbana y social de este ámbito estratégico metropolitano".

Propuesta en verano

Los ayuntamientos de Badalona y Sant Adrià se proponen cerrar su solicitud en torno al verano para presentarla a la Generalitat. Por el momento, el detalle de la convocatoria conjunta, bautizada como 'Recosiendo fronteras: tejiendo comunidad', precisa los barrios de ambos municipios que englobará la propuesta, aunque no substancia el contenido del proyecto a presentar.

Así, a obtener fondos del Pla de Barris se postulan los barrios de Sant Adrià Nord y Sant Joan Baptista (en Sant Adrià); y los del Remei, Sant Roc, Artigues, Sant Mori de Llefià y Sant Antoni de Llefià, en Badalona. Todos ellos forman un continuo urbano que "comparte dinámicas sociales, residenciales, de movilidad y de uso cotidiano del espacio", describen ambos gobiernos municipales en un comunicado. El área está integrada por 31.655 habitantes, 9.247 viviendas, 97,07 hectáreas de superficie, una renta media por persona inferior a los 12.000 euros y un Índice Socioeconómico Territorial inferior a 80.

Gras precisa que con el programa se tratará de hallar una vía más de financiación que contribuya a rehabilitar y reabrir el edificio más antiguo de Sant Adrià, Can Rigalt. Ya dispone de fondos europeos y se concibe que la masía se convierta en lo que el concejal define como un "laboratorio urbano de carácter ciudadano para reformar el tejido socieconómico" en la linde entre Sant Adrià, Badalona y Santa Coloma. Aparte, se quiere que el Pla de Barris ayude a "introducir verde", dice Gras, para incrementar zonas ajardinadas e "islas de frescor", en referencia a refugios climáticos para aliviar las altas temperaturas avivadas por el cambio climático.

Zona de bajos ingresos

Entre los barrios que se coaligan en la misma candidatura, existen diferencias sustanciales: abarcan desde un barrio de clase media trabajadora con la que puede identificarse buena parte de los residentes de Sant Adrià Nord, en el centro de su ciudad, con la periferia de Badalona, que incluye a Sant Roc, uno de los vecindarios donde se declaran menos ingresos en el área metropolitana. "Más allá de los índices de renta o paro, tenemos que trabajar de forma conjunta en la zona limítrofe", apela Gras. "Mucha gente de Artigas o El Remei hace vida en Sant Adrià y si tienen un equipamiento deportivo, un espacio como Can Rigalt o un programa de rehabilitación en la ciudad también les va bien a ellos, no importa en qué lado u otro de la línea estén, sino que toda la zona esté bien", predica.

La falta de concreción acerca del proyecto a desarrollar con los fondos que se podrían conceder radica en que ambos ayuntamientos "se encuentran en la fase de delimitación, caracterización y análisis del Área de Atención Especial, de acuerdo con la documentación técnica elaborada para la próxima candidatura". "Ya conocemos las necesidades, ahora trabajamos para dibujar las soluciones", resume el teniente de alcalde Gracia. De todas maneras, ambos municipios defienden que la propuesta conjunta "es especialmente sólida porque aborda una realidad compartida a lado y lado de los límites municipales". Indican además que los barrios incluidos de ambas ciudades "presentan condiciones que justifican una intervención pública integral". Mencionan como ejemplo la "vulnerabilidad socioeconómica, la necesidad de una mejora urbana, retos en materia de vivienda, espacio público, sostenibilidad y cohesión comunitaria".