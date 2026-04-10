Crisis de la vivienda
El fondo propietario del bloque Sant Agustí accede a aplazar el desahucio de Txema para negociar una solución
La propiedad ha pedido al juez que paralice durante tres meses el desalojo tras la intervención del Síndic de Greuges
Primer intento | Aplazado el desahucio de un vecino del bloque Sant Agustí en Gràcia tras la movilización vecinal
Contexto | El Síndic interviene para frenar el desahucio del bloque Sant Agustí, comprado por un fondo de inversión
El fondo de inversión propietario del bloque Sant Agustí ha accedido a pedir al juez que aplace el desahucio de Txema, vecino del edificio, durante tres meses, mientras negocia una solución con el Síndic de Greuges de Barcelona, ha informado la Sindicatura este viernes en un comunicado.
Tras un primer intento fallido el pasado 25 de marzo, el segundo intento de desalojo de Txema estaba previsto para el próximo miércoles 15 de abril. Ahora que la propiedad ha registrado esta petición de aplazamiento en el juzgado, el Síndic aprovechará este tiempo para mediar entre las partes y alcanzar una solución extrajudicial que evite que el hombre, vecino de la finca desde hace más de una década, tenga que abandonar la vivienda.
Contra la especulación inmobiliaria
El bloque Sant Agustí (c/ Sant Agustí, 14) fue comprado en 2023 por el fondo neerlandés New Amsterdam Developers. Desde entonces, los inquilinos denuncian que la nueva propiedad no está renovando los contratos de alquiler y que su intención sería reformar el inmueble para dividir las viviendas en unidades más pequeñas y destinarlas a ‘colivings’, un modelo de alquiler por habitaciones dirigido principalmente a público extranjero y con precios más elevados.
El primer intento de desahucio generó una fuerte respuesta vecinal. Decenas de personas, convocadas por el Sindicat de Llogateres, se concentraron frente al edificio desde la noche anterior para intentar frenar el lanzamiento de Txema, y clo consiguieron. En este contexto, la Sindicatura de Greuges se ofreció a llevar la mediación entre las partes, como ya hizo con resultado positivo en la Casa Orsola o en las fincas municipales de Vallcarca.
El caso de Sant Agustí provocó también varias reacciones políticas. El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, manifestó su rechazo contra la especulación inmobiliaria y aseveró que “en ninguna ciudad de Catalunya permitiremos actuaciones abusivas contra el derecho de los vecinos a vivir en su barrio”.
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