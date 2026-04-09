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Tráfico

Un vehículo incendiado corta la ronda Litoral de Barcelona

El incidente ha ocurrido sobre a la altura de Poblenou en sentido Llobregat

Este mismo jueves un camión también se ha incendiado en Sant Pere de Ribes

Imagen de archivo de los Bombers de Barcelona

Imagen de archivo de los Bombers de Barcelona / Bombers de Barcelona

El Periódico

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Barcelona
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Un vehículo incendiado ha obligado a cortar este jueves por la tarde la ronda Litoral de Barcelona. Según primeras informaciones, podría tratarse de una furgoneta que se ha apartado en el arcén. El incidente se ha producido a la altura de la salida 23, en la zona de Poblenou, en sentido Llobregat.

Varias dotaciones de Bombers de Barcelona se han dirigido al punto afectado y han trabajado en la extinción del fuego, que ya está apagado. También la Guàrdia Urbana ha desviado el tráfico y se ha producido un corte en la vía durante unos minutos.

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Otros incidentes

Este mismo jueves un camión también se ha incendiado en Sant Pere de Ribes (Garraf, Barcelona), cortando desde primera hora de la tarde la C-32. Tras el accidente, hubo una fuga de un producto corrosivo que ha llevado al corte de los dos sentidos de la autopista.

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