Barcelona estrenará en 2028 un centro de investigación sobre medicina de precisión en la Ciutadella

Barcelona da un nuevo paso para consolidarse como uno de los principales polos científicos de Europa. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha encabezado este jueves el acto de visita a las obras del futuro edificio de medicina de precisión del Parc de Recerca Biomèdica de Barcelona en los terrenos del antiguo Mercat del Peix, en el entorno de la Ciutadella.

El equipamiento, que forma parte del proyecto PRBB Ciutadella, prevé entrar en funcionamiento en 2028 y acoger a cerca de un millar de investigadores. La inversión global asciende a 104 millones de euros, financiados principalmente por la Generalitat y con la participación también del Ayuntamiento de Barcelona.

Durante el acto, Illa ha subrayado que “Catalunya está en marcha” y ha defendido que el proyecto simboliza una apuesta decidida “por la ciencia, la colaboración y el futuro del país”. El presidente ha insistido en que iniciativas como esta son clave para situar a Catalunya “en el circuito internacional del talento”.

La consellera de Recerca i Universitats, Núria Montserrat, ha destacado el carácter transformador del nuevo centro, que estará dedicado a la medicina de precisión, un ámbito que “cambia la manera de entender la salud y la enfermedad” y permite avanzar hacia diagnósticos más precoces y tratamientos personalizados. “Es un modelo que entiende la investigación y el conocimiento como un binomio indivisible para hacer país”, ha afirmado.

Illa en la visita institucional a las obras del futuro centro de investigación en medicina de precisión en la Ciutadella / Edu Gil

El edificio concentrará grupos de investigación de media docena de centros punteros: el Institut de Recerca Biomèdica (IRB Barcelona) y el Institut de Bioenginyeria de Catalunya (IBEC), junto a equipos del Centre de Regulació Genòmica (CRG), el Institut de Ciències Fotòniques (ICFO) y el Institut Català de Nanociència i Nanotecnologia (ICN2). En total, unos 950 científicos compartirán un mismo espacio concebido para favorecer la colaboración interdisciplinar.

La tercera transformación de la Ciutadella

Por su parte, el alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha enmarcado el proyecto en la “tercera gran transformación” del entorno del parque de la Ciutadella y lo ha vinculado a la estrategia de la Ciutadella del Conocimiento, impulsada por el Ayuntamiento junto a otras instituciones para convertir este ámbito en un polo científico, cultural y universitario de referencia. El plan contempla la renovación del parque y sus accesos, así como la concentración de nuevos equipamientos vinculados a la investigación y la innovación, con horizonte de desarrollo en la próxima década.

El director del consorcio del PRBB, Jordi Camí, ha puesto en valor el impacto del proyecto en el ecosistema científico. “No es una reubicación, es crecimiento”, ha afirmado, destacando que permitirá duplicar la masa crítica de investigadores en el entorno. Camí ha señalado que las obras ya han comenzado y ha confiado en que en dos años se pueda iniciar el traslado de los primeros equipos.

Un nuevo hub biomédico en la ciudad

El edificio contará con cerca de 24.700 metros cuadrados y nueve plantas, con laboratorios modulares diseñados para adaptarse a futuras necesidades científicas. El proyecto arquitectónico, obra del estudio Barozzi Veiga, apuesta por la sostenibilidad y por integrar el equipamiento en el espacio urbano, con una planta baja abierta que conectará el campus con la ciudad.

La iniciativa forma parte de un plan más amplio que transformará el antiguo mercado mayorista de pescado -hoy integrado en Mercabarna- en un nuevo campus científico, junto a otros equipamientos como la futura sede del Institut de Biologia Evolutiva y el Àgora Barcelona para el bienestar social.