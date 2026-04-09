Los Mossos aplican su plan contra multirreincidentes a los ladrones de viviendas y los robos se reducen un 23,5% en Semana Santa

Un año después de la aplicación del plan Kanpai contra la multirreincidencia en Barcelona y el área metropolitana los Mossos d'Esquadra han decidido usar esta metodología en los operativos que preparan contra los ladrones especializados que actúan en la ciudad. Un ejemplo fue el Kanpai Pista, presentado hace unas semanas, que incide en los delincuentes que roban en vías rápidas, principalmente en la AP-7, pero también en los dispositivos específicos para la criminalidad de Barcelona.

De esta forma, los agentes han bautizado como Kanpai Silent el operativo policial desarrollado en Semana Santa en la ciudad exclusivamente para combatir el fenómeno de los robos con fuerza en domicilios. El dispositivo se desplegó entre el 27 de marzo y el 6 de abril en distintas zonas de Barcelona, atendiendo al análisis previo de datos del fenómeno delictivo para saber las zonas en las que se producen más estos asaltos a viviendas, una de las formas de actuar del Kanpai.

Estos cacos aprovechan que muchas personas se van fuera de vacaciones para robar, por lo que los agentes refuerzan la vigilancia por la noche, cuando habitualmente se dan más estas sustracciones. Gracias a este despliegue los delitos de robo con fuerza en domicilios en la ciudad se han reducido un 23,5% respecto al mismo periodo del año pasado. La tendencia se mantiene a la baja durante los últimos dos años: en 2025 los delitos ya se redujeron un 26,6% respecto al mismo periodo de 2024. En este periodo, los Mossos d’Esquadra han detenido a 14 personas por este delito en Barcelona.

El dispositivo consiste en un despliegue intenso de agentes de paisano en determinadas zonas de la ciudad para detectar grupos de personas, principalmente de países del este de Europa, especializados en robos con fuerza con métodos como el uso de llaves falsas con marcadores, escalando por las fachadas o el uso de palancas para forzar puertas.

El dispositivo también combina el patrullaje uniformado de efectivos de seguridad ciudadana y los controles del Área Regional de Recursos Operativos (ARRO) y del Grupo Regional de Motos (GRM) en puntos de entrada y salida de vehículos, con el objetivo de detectar estos grupos de personas que tienen en el robo de domicilios su modo de vida. Esta coordinación de unidades policiales también es propia del Kanpai.

Seis en una noche

En una noche, la del 5 al 6 de abril, los Mossos detuvieron a 6 personas por robos in fraganti en diferentes actuaciones en la ciudad gracias a este dispositivo Sobre las 2:15 de la madrugada en Ciutat Vella, los Mossos del distrito localizan unas tarjetas de crédito en la calle, realizan gestiones con el propietario y este confirma que está fuera de casa. La patrulla uniformada se dirige al inmueble y localiza a dos personas realizando tareas de vigilancia y, posteriormente, a un tercer autor con herramientas para abrir puertas. Los tres detenidos, de entre 24 y 39 años, acumulan 63 detenciones.

Poco después, sobre las 2:45 de la madrugada en Sarrià-Sant Gervasi, una patrulla de agentes de paisano detecta a dos hombres, uno de los cuales accede al edificio mientras el otro permanece vigilando en el exterior. En el interior de la finca, los Mossos localizan varias puertas con marcadores y detienen a ambos. Los detenidos, de 33 y 37 años, acumulan 3 detenciones.

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Alrededor de las 7 de la mañana, los Mossos de Ciutat Vella reciben un aviso de un robo con fuerza en un domicilio del barrio Gótico. La actuación policial permite vincular la identificación de un hombre en La Rambla y proceder a su detención. El detenido, de 30 años, acumula 5 antecedentes.