Fiscalía eleva a 200.000 euros la indemnización para las menores de las que abusó un entrenador de baloncesto de L'Hospitalet

La Fiscalía ha elevado de 24.000 a 200.000 euros la indemnización que pide para el antiguo entrenador de un equipo de baloncesto del Centre Catòlic de L'Hospitalet de Llobregat (Barcelonès) acusado de agredir sexualmente a dos jugadoras menores de edad en cuatro ocasiones, entre marzo y julio de 2018.

El ministerio público, que ha mantenido la petición de 43 años y medio de prisión para el procesado por cuatro delitos de agresión sexual contra menores de 16 años, ha aumentado la indemnización por daños psicológicos y morales porque asegura que las víctimas siguen mostrando “altos niveles” de tristeza y ansiedad, mantienen “pensamientos recurrentes” sobre los hechos y todavía se encuentran “vinculadas” a terapia.

“La Fiscalía considera los hechos sumamente graves y abusivos, aprovechándose de la situación de superioridad dada por la diferencia de edad de seis años y de la condición de entrenador de las víctimas, a quienes estas profesaban amor y respeto”, ha sostenido este jueves la fiscal en la última sesión del juicio, celebrado en la sección 22.ª de la Audiencia de Barcelona.

La defensa, por su parte, ha dicho que la petición de la Fiscalía está “sobredimensionada” y ha solicitado, bajo el argumento de que desconocía el carácter delictivo de sus actos, la absolución para el acusado, quien en su declaración admitió los hechos, pero aseguró que fueron consentidos.

"Insuficiencia madurativa"

Según los médicos y psicólogos peritos propuestos por la defensa, cuando ocurrieron las presuntas agresiones el procesado sufría de una “insuficiencia madurativa” en su personalidad que “incluía” la vida erótica y que le impedía tener “consciencia infractora”. Este retardo madurativo, que atribuyen al hecho de haber crecido en un entorno familiar inestable y a haber sido víctima de acoso, hizo que el sospechoso prefiriera relacionarse con personas más jóvenes, con quienes se “sentía mejor”, sostienen los expertos.

Los médicos y psicólogos del Institut de Medicina Legal i Ciències Forenses de Catalunya, sin embargo, han descartado que sufriese ningún trastorno y han expuesto que su madurez era “normal” y que, pese al contexto en el que creció, esto no afectó a sus facultades en el momento de los hechos. Tres años antes de las agresiones, además, el acusado ya había sido castigado por haber mantenido otra relación con una menor en el mismo club deportivo, que le cambió de equipo, un hecho del que los profesionales han señalado que “podría haber aprendido” y que demuestra que los hechos juzgados se tratan de una “réplica”.

La Fiscalía también ha recordado que el procesado pedía a las víctimas que ocultasen su relación, actitud que, a su juicio, “denota una conciencia de la ilicitud y la infracción”. Según el ministerio público, el sospechoso engañaba a las víctimas transmitiéndoles la falsa creencia de que estaba manteniendo relaciones sentimentales con ellas, que por su edad no tenían capacidad de autodeterminarse. La edad de consentimiento sexual en España es a partir de los 16 años.

También considera que el procesado “seleccionaba” a las jugadoras con quienes mantenía relaciones, ya que todas ellas tenían situaciones personales que las hacían “vulnerables” y “frágiles”, y subraya que era esa “asimetría” la que le llevaba a actuar así.