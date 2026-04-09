Sorpresa en el mar
VÍDEO | Increíble avistamiento de delfines frente a la Barceloneta
No es la primera vez que delfines visitan la costa de Barcelona, pero siempre generan la misma expectación
Dos jóvenes y una agente de los Mossos rescatan a dos delfines varados en una playa de Sant Feliu de Guíxols
Una embarcación turística que navegaba por el litoral barcelonés vivió un momento muy especial en Semana Santa. El pasado domingo al mediodía, justo frente a la playa de la Barceloneta, los pasajeros se encontraron con un grupo de delfines, una escena que grabaron en vídeo, y que estos días se ha compartido mucho en redes sociales y medios de comunicación.
Aunque no es la primera vez que estos animales marinos visitan la costa de Barcelona, siempre generan la misma expectación entre vecinos y turistas. El año pasado ya se registraron varios avistamientos similares. Desde el Port de Barcelona explicaron entonces que la media anual suele ser de unos cinco avistamientos en las cercanías del puerto.
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