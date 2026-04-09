VÍDEO | Increíble avistamiento de delfines frente a la Barceloneta

Una embarcación turística que navegaba por el litoral barcelonés vivió un momento muy especial en Semana Santa. El pasado domingo al mediodía, justo frente a la playa de la Barceloneta, los pasajeros se encontraron con un grupo de delfines, una escena que grabaron en vídeo, y que estos días se ha compartido mucho en redes sociales y medios de comunicación.

Aunque no es la primera vez que estos animales marinos visitan la costa de Barcelona, siempre generan la misma expectación entre vecinos y turistas. El año pasado ya se registraron varios avistamientos similares. Desde el Port de Barcelona explicaron entonces que la media anual suele ser de unos cinco avistamientos en las cercanías del puerto.