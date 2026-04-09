La Cursa El Corte Inglés amplía inscripciones para llegar a los 50.000 corredores y se vuelca con la Fundació Johan Cruyff

No es noticia que la Cursa El Corte Inglés agote dorsales con antelación, en esta ocasión los 40.000 a un mes vista de su celebración y con la sensación cuando se cerró de que si hubieran dispuesto 10.000 más también habrían volando.

Pues bien, en la rueda de prensa de presentación de la carrera ese extremo se ha hecho realidad ya que como sorpresa final, de las varias que se han producido, se ha anunciado la reapertura de inscripciones para llegar a los 50.000 corredores.

Y como en cada edición se ha querido poner énfasis en la vertiente solidaria que este año centra sus esfuerzos en dar apoyo a la Fundació Johan Cruyff que impulsa programas de deporte adaptado para niños y jóvenes, justo cuando se cumplen 10 años del fallecimiento del astro holandés.

Presentación de la Cursa El Corte Inglés 2026 / EPC

En este sentido, la hija del eterno 14, Susila Cruyff, ha destacado el papel durante estos 30 años de la fundación para hacer accesible el deporte a los niños con necesidades especiales y ha emplazado a los corredores a comprar la camiseta solidaria que la Cursa El Corte Inglés ha elaborado este año, con diseño de una artista de talla internacional como es la catalana Marina Capdevila, cuyo 100% de la recaudación irá destinada a la causa solidaria.

Este contenido requiere JavaScript para su visualización. Por favor, habilite JavaScript para ver el contenido Descripción del recorrido de la Cursa El Corte Inglés 2026.

Nuevo recorrido

En cuanto a la carrera, se mantiene la voluntad de buscar un equilibrio entre la vertiente popular y la más competitiva.

Por un lado la Cursa El Corte Inglés ofrece un recorrido sin muchas complicaciones atravesando las principales avenidas de la ciudad como son Diagonal, paseo de Gràcia, Aragó y Gran Via, apto para todo tipo de públicos y con un corte de tiempo más amplio que el resto de 10k de la ciudad, que además permite un tour visual atractivo en el que divisar el Palau Robert, la Casa Batlló, la Fundació Tàpies el Arc de Triomf.

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Por el otro, destaca que ese circuito estrenado en 2022, y que este 2026 se ha remodelado, resulta la cuadratura del círculo: es, quizá, el más rápido de Barcelona -aunque hasta el extremo que se excede tanto en el desnivel negativo que impide homologar las marcas para rankings oficiales- y, a su vez, consigue unir dos de sus tres centros comerciales que disponen en la ciudad: el de Maria Cristina, donde está ubicada la salida, y el de plaza Catalunya, donde se cruza el arco de meta.