Junts abre la precampaña en Barcelona cargando contra Collboni y sin resolver aún quién será su alcaldable

A poco más de un año para las próximas elecciones municipales, Junts afronta el reto de repetir el éxito que obtuvo en Barcelona en 2023, cuando se convirtió en la fuerza más votada, aunque no le bastó para gobernar el ayuntamiento. El retorno de Xavier Trias a la primera línea propulsó entonces a los nacionalistas y, retirado ya definitivamente el exalcalde, el partido trata de repetir la fórmula con un nuevo candidato, aún pendiente de ser elegido. Mientras otras siglas van formalizando sus alcaldables, la primera fuerza de la oposición al PSC y la que cuenta con más concejales en el consistorio mantiene la duda sobre quién será el ‘número uno’ de su lista en 2027. Junts se compromete a despejar la incógnita antes del próximo verano, cuando se espera que el expresidente Carles Puigdemont y el secretario general, Jordi Turull, propongan un nombre, que la militancia tendrá que validar.

En ese compás de espera, el presidente del grupo municipal de Junts, Jordi Martí, ha vuelto a declararse a disposición para encabezar la candidatura. Lo ha hecho este jueves durante una comparecencia en que el partido ha empezado a calentar los motores de precampaña con unos carteles en los que, con ayuda de la inteligencia artificial, retrata a Jaume Collboni tapándose los ojos, los oídos y la boca. Al modo de los tres monos sabios de la cultura japonesa y popularizados por los emoticonos, los nacionalistas simbolizan que, a su entender, el socialista es un alcalde que da la espalda a la ciudadanía. “Barcelona es una capital importantísima con un mal gobierno y un mal alcalde, con un gobierno débil y un alcalde que es todo menos ambicioso”, ha censurado Martí, prudente al abordar la cuestión del candidato de Junts.

Sin cuestionar que otros le puedan acabar arrebatando el puesto, el presidente del grupo municipal ha sido claro al exponer que no renuncia a ser alcaldable. A su vez, ha admitido que, en su opinión, ya hace tiempo que debería saberse quién comandará Junts para pugnar por la alcaldía el año que viene.

“Era favorable que en el verano de 2025 ya estuviera escogido… Vamos tarde”, ha confesado el líder municipal esta mañana. “No pasa nada pero, cuanto antes lo tengamos, mejor”, ha remachado Martí. En todo caso, ha añadido que el resultado final en las municipales no dependerá de optar por un aspirante con antelación. De hecho, Trias fue designado alcaldable en 2023 a pocos meses de aquellos comicios que acabó ganando.

Los carteles críticos con Jaume Collboni que Junts ha lanzado como inicio de su precampaña de cara a las elecciones municipales en Barcelona de 2027. / Pau Gracià / EPC

Rius, ausente

Frente a la falta de cabeza de cartel para 2027, Martí ha puesto en valor el trabajo de los otros 10 concejales del grupo municipal. De ellos, siete lo han arropado esta mañana. Destacaba la ausencia de Josep Rius, otro de los nombres que se han postulado para competir en las municipales.

“Estamos constantemente en todos lados pero, sin candidato, tienes un hándicap”, ha reconocido el presidente del grupo municipal. Con todo, Martí mantiene intacta la aspiración de liderar la lista de Junts. “No hay novedad, me propuse como candidato y estoy a disposición del partido, no ha habido nada que haya hecho modificar esa disposición”, ha respondido. A su vez, ha destacado que los nacionalistas tienen la “suerte” de disponer de “muchos compañeros y compañeras del partido pero también de fuera que tienen condiciones para ser candidatos de Junts”.

“Es bueno que la gente tenga expectativas y ambición y que lo exponga”, ha apreciado. En todo caso, Martí ha evidenciado que no es partidario de llegar a unas primarias, en caso de que los órganos de la formación no consensúen antes un nombre. “El reglamento del partido dice lo que dice, son una opción como pueden haber otras, pero no es la solución, es un medio que se puede ejercer o no”, ha juzgado.

"Minoría aplastante" del PSC

Junts difundirá su campaña crítica con Collboni mediante carteles en la calle, mensajes y vídeos en redes sociales y otros soportes. Se centra en la inseguridad en Barcelona, el coste de la vivienda en la ciudad, la gestión del ayuntamiento en que los nacionalistas conceden un suspenso al PSC, el "infierno fiscal" que Martí ha dicho que los barceloneses sufren y la falta de ambición que atribuye a Collboni para defender el catalán y la capitalidad de Catalunya.

En ese último aspecto, el concejal ha reprochado falta de medidas para promover el catalán frente a la "emergencia" en que ha alertado que el idioma se halla en la ciudad por una crónica pérdida de hablantes. También ha recriminado que Collboni haya hablado "exclusivamente en castellano" durante la presentación del coche Cupra Raval, esta mañana. A su vez, ha descrito al alcalde como un político que antepone su partido a los intereses de los barceloneses, atrapado en una "minoría aplastante" e "incapaz de aprobar ni un solo presupuesto por la vía ordinaria".

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A su vez, Martí ha atribuido toda la culpa a Collboni por que no se haya reformado la reserva del 30% de vivienda social en nuevas construcciones. El alcalde lamentó este miércoles no haber hallado "de momento" suficientes apoyos para cambiar la norma instaurada en tiempos de Ada Colau, en un mensaje ante empresarios y dirigido ante todo a Junts. "El único responsable de que no se haya aprobado una flexibilización de la reserva del 30% tiene nombre y apellido, y es Jaume Collboni", ha replicado el posconvergente. Aún más, ha acusado al socialista de "no responder ante la emergencia habitacional y hablar de lo que se hará en 2035, cuando seguramente ya no estará en el ayuntamiento".