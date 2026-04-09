Badalona adjudica el contrato de limpieza más grande de su historia por casi 500 millones a FCC: "Será un antes y un después"

Tras más de cinco años caducado, y un proceso de licitación que se ha alargado aproximadamente un año y medio, el Ayuntamiento de Badalona ha anunciado la adjudicación del contrato de servicios de limpieza urbana, recogida y transporte de residuos y puntos limpios. La contrata se la lleva la empresa FCC, por un monto de casi 500 millones de euros para los próximos 12 años: "Será un antes y un después, una auténtica revolución que se notará a partir de las próximas semanas", ha declarado este jueves por la mañana el alcalde, Xavier Garcia Albiol, durante la rueda de prensa en que se ha anunciado el final del proceso de adjudicación. Concretamente, ha declarado el alcalde, el servicio entrará en servicio durante la segunda quincena del mes de mayo.

La Junta Local de Gobierno aprobará mañana los lotes 1 (de recogida y limpieza, por unos 483 millones) y el 4 (el de los puntos limpios, por algo más de 10 millones), mientras que quedan pendientes los lotes 2 y 3, referidos a la recogida de ropa y aceites usados, que fueron recurridos y cuya licitación debe ahora reactivarse. Así lo ha explicado el director de contratación municipal, que ha acabado respondiendo algunas preguntas a petición del propio alcalde Albiol. De esta manera, y hasta que no se reactive su licitación, esos servicios menores se llevarán a cabo en los puntos limpios municipales, de manera provisional.

El nuevo servicio incorpora, a tenor del alcalde, "mejoras históricas" que lo situarán "entre los mejores de España". "No lo digo yo, sino la propia empresa adjudicataria y los expertos con los que hemos hablado", ha declarado Albiol. El nuevo contrato dispone un aumento de la plantilla, que pasará de 416 a 565 empleados; el cambio de la maquinaria y de todos los vehículos, que pasan de ser 110 a 146. Asimismo, incrementará un 30% la frecuencia de la limpieza de las calles, que se baldearán con agua a presión como mínimo una vez al mes, mientras que hasta ahora ello ocurría una vez cada cuatro meses, ha enumerado Albiol. Por otro lado, aumenta de una vez por semana a cinco la limpieza en los polígonos de la ciudad, aparte de ampliar la frecuencia de limpieza los fines de semana. Todos los contenedores se renovarán y, tal como avanzó EL PERIÓDICO, se suprimirán los casi 300 contenedores soterrados, ubicados en 45 lugares de la ciudad.

Vehículo del servicio de limpieza municipal de Badalona / Zowy Voeten

El alcalde ha querido destacar el servicio de recogida de muebles viejos y trastos, que ofrecerá a las personas mayores y a aquellas con problemas de movilidad la opción de subir hasta la puerta de la vivienda para retirar los muebles: "Esto es importantísimo porque hay zonas en la ciudad con población envejecida, y también hay muchas viviendas en la ciudad sin ascensor", ha indicado el edil popular, que también ha incidido en la creación de una oficina municipal que se dedicará exclusivamente a resolver dudas y quejas vecinales sobre el servicio de limpieza.

Quedará pendiente de licitarse el quinto lote, referido a la fiscalización del servicio mediante el uso de la tecnología digital para controlar vía geolocalización y en tiempo real los posibles incumplimientos en el servicio, fórmula testeada en otras grandes ciudades como Mataró. "Habrá un informe diario que cruzará el servicio planeado con el que realmente se ha realizado; si se comprueba que no ha sido prestado correctamente, habrá penalizaciones, aunque esperamos que no sea así", ha declarado el teniente de Alcaldía Daniel Gracia.

Contenedores con sensores y de hierro

Algunos de los nuevos contenedores serán de hierro "para evitar un problema que ya comenzamos a no tener, que es el de la quema de contenedores", ha señalado Albiol, para después asegurar que en 2025, y respecto a 2024, descendió un 35% el número de 'containers' calcinados en la ciudad. Además, los contenedores tendrán un sensor, ha explicado el líder popular, "que detectará que cuando esté lleno, sea la hora o no de la recogida, se desplazará un camión a vaciarlo, lo que evitará imágenes de basura sobresaliendo o en el entorno de un contenedor".

Preguntado acerca de si se plantea en el nuevo servicio la introducción de contenedores cerrados, el alcalde ha ironizado señalando que en otras ciudades esta experiencia no ha cuajado: "Los vecinos de Girona, por ejemplo, quieren quemar el ayuntamiento", ha hiperbolizado. "Muchos expertos nos han recomendado no poner contenedores cerrados, pensamos que quien no pueda abrirlo porque falla el código o no lleve encima la tarjeta acabará lanzando la basura al suelo".

Como alternativa, el ayuntamiento de Badalona apuesta por ampliar los contenedores portátiles, que se colocan en horas determinadas, y se retiran después. Si hasta ahora este tipo de 'container' se encontraba en 15 ubicaciones, a partir de ahora serán 23. Precisamente sobre los vecinos que dejan bolsas de basura en las papeleras, o que las depositan en la calle en horarios en los que los contenedores no están disponibles ha lanzado un par de dardos el alcalde: "Eso no puede ser, y no está pasando en barrios desestructurados, sino en el Centre y Casagemes ―barrio en que reside Albiol―, cada día en la esquina de la calle Santa Maria con Prim alguien decide poner las bolsas de basura en la puerta del vecino, eso no es admisible", ha lamentado.

Antecedentes con FCC

Se da el caso que el servicio recaerá en la misma empresa que lo llevaba a cabo hasta ahora, y que en el pasado protagonizó episodios polémicos. Pocos meses después de acceder a la alcaldía, en agosto de 2023, el gobierno de Albiol anunció la apertura de un expediente sancionador a la empresa por "incumplimientos" en el servicio realizado. El consistorio probó que un 36% de los servicios controlados por los inspectores municipales que debían prestarse no se habían realizado. Pero los antecedentes se remontan atrás en el tiempo. En 2022, el Pleno municipal tuvo que aprobar una modificación de crédito para poder pagar a FCC más de 5,1 millones de euros correspondientes a las fracciones de facturas impagadas en los años anteriores y a la revisión de precios que en su momento no se llegó a aplicar en el contrato de limpieza viaria y recogida de residuos. Movimientos que llegaron tras dos sentencias favorables a la empresa y que, además, también llevaron a aprobar una modificación para incluir en las cuentas municipales casi 700.000 euros derivados de los intereses de demora derivados de estos impagos y de la revisión.

Para saber el por qué de estos impagos hay que retroceder a septiembre de 2017, durante la alcaldía de Dolors Sabater (Guanyem Badalona). Entonces, una Junta Local de Gobierno (JLG) aprobó deducir desde entonces de las facturas emitidas por Fomento los gastos generales y el beneficio industrial a las amortizaciones y la financiación de inversiones. Además, la JGL aprobó otras dos acciones que instaban a reclamar a la empresa 4,1 millones de euros. Estas decisiones se aprobaron tras realizar una auditoría al contrato de limpieza en el que se detectó un “presunto fraude de 12,8 millones de euros” y del encargo del gobierno de Badalona de dos informes.