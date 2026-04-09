Empieza el derribo de la centenaria estación de mercancías de La Sagrera

El derribo de la estación de La Sagrera se ha iniciado este jueves y avanza a un ritmo que hace prever que muy pronto esta construcción de 1920 se convertirá en solo un puñado de escombros.

Aunque Adif informó que no se llevaría a cabo hasta la semana próxima, los hechos evidencian todo lo contrario: los trabajos de desmantelamiento del interior han precedido el inicio del derribo de toda la estructura del edificio, que cae sin presentar resistencia alguna.

Fachada interior

La máquina ha empezado su tarea por la fachada contraria a la calle principal, Gran de la Sagrera, por lo que desde la vía pública no es perceptible que por el otro lado el edificio a empezado a desaparecer. Tampoco desde el puente de Calatrava, donde se ve el edificio aún alzado como si nada ocurriera, mientras se va despedazando por el lado contrario.

Aunque sí hay muestras de que algo ocurre: una gran nube de polvo se levanta varios metros cada vez que la ruina se precipita al suelo y es visible desde todo el entorno.

El edificio se alzó en la segunda década del siglo XX en la calle Baixada de la Sagrera y se convirtió en centro de recepción y emisión de la pequeña paquetería de Barcelona, que viajaba entonces en tren. En 1990 se puso fin a esta actividad, y hasta el pasado mes de diciembre albergaba las oficinas de Adif desde las que se coordinan los trabajos de construcción de la nueva estación de alta velocidad de La Sagrera. "Una lástima. Lo podrían haber rehabilitado por dentro", afirma Pere Giménez, apoyado a la barandilla y observando con nostalgia el edificio. Explica que ha venido a propósito al enterarse que muy pronto iban a derribar la antigua estación de mercancías, y se ha encontrado con que la máquina ya ha empezado el trabajo. Giménez, ahora jubilado, explica que trabajaba para la agencia de aduanas Comas, y que en varias ocasiones había tenido que venir a la estación a hacer despacho de mercancías y otros trámites. "Era un edificio muy elegante, con unas oficinas dentro con todo de madera. Como estos no hay muchos. Parece que han empezado el derribo por detrás para que no lo veamos. Aunque antes la gente se movilizaba para evitar estas cosas. Ahora no, y eso que entonces con la dictadura era más peligroso", sigue explicando mientras observa la piconadora.

Futuros edificios

Al ser mediodía, no hay gente por la calle. Pero se acerca alguien más. Es precisamente Olaguer Méndez, de la Asociación de Vecinos de La Sagrera, que también acude para ver el derribo. En su caso, no lamenta tanto la desaparición del edificio centenario. Tiene ganas de que el nuevo barrio de La Sagrera tome forma después de muchos años viendo obras en grandes descampados. Pero se preocupa por la gran nube de polvo que se desprende de las tareas, y por si hay restos de fibrocemento. Los operarios han estado los días previos trabajando en el vaciado de este material. "Esta semana próxima nos reuniremos con el Ayuntamiento en la Mesa para la erradicación del amianto", destaca. También explica cómo el nuevo proyecto cambiará por completo la calle que ahora ocupa la vieja estación. "Casi tocando la estación va un edificio de planta y hasta veinte pisos, y otro de ahí hasta aquí", dice señalando una gran extensión. "Hay que contar que en un principio el proyecto incluía un hotel que ahora se ha reconvertido en vivienda pública, eso no se conoce lo suficiente", afirma para defender los planes para el nuevo barrio de La Sagrera.