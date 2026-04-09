Ronda del General Mitre
Un derrame de gasoil provoca la caída de varias motos y deja dos heridos en plena hora punta en Barcelona
El accidente se ha producido en la Ronda del General Mitre de Barcelona, a la altura de la calle Mandri
Las esperas en la L1 del metro de Barcelona siguen siendo mayores que en 2022 pese al aumento de usuarios
"Estoy harta de que se colapse todo": el drama diario de los conductores en las rondas de Barcelona
Este jueves por la mañana, poco después de las 8:00 h, varias motos se han caído en la Ronda del General Mitre de Barcelona, a la altura de la calle Mandri, provocando un accidente que ha dejado dos heridos y que ha afectado a la circulación en plena hora punta.
Según fuentes municipales, unas seis motocicletas han resbalado y han caído tras un derrame de gasoil en la calzada, y dos motoristas han resultado con heridas leves.
La Guardia Urbana se ha desplazado al lugar y ha cortado parcialmente la circulación de vehículos, lo que ha provocado retenciones importantes en la zona en plena hora punta de desplazamientos laborales y escolares.
- Modi anuncia el encendido del reactor nuclear más avanzado de la India tras años de fallos
- Arabia Saudí y otras petrodictaduras del Golfo ayudarán a Paramount a hacerse con el control de Warner Bros.
- Los endocrinólogos alertan de hasta tres años de retraso en el diagnóstico de la 'enfermedad del cortisol
- Una testigo alertó en el CAP de que el padre del bebé maltratado fue agresivo con él
- El Supremo confirma que un extrabajador del metro de Barcelona sufre una incapacidad total por el amianto
- Sant Pau, primer hospital de Catalunya en recambiar la válvula mitral del corazón con una cirugía mínimamente invasiva
- Trump anuncia una prórroga de dos semanas en su ultimátum a Irán
- Crioablación, así es la técnica mínimamente invasiva con resultados similares a la cirugía en pequeños tumores de riñón