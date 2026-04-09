Un derrame de gasoil provoca la caída de varias motos y deja dos heridos en plena hora punta en Barcelona

Este jueves por la mañana, poco después de las 8:00 h, varias motos se han caído en la Ronda del General Mitre de Barcelona, a la altura de la calle Mandri, provocando un accidente que ha dejado dos heridos y que ha afectado a la circulación en plena hora punta.

Según fuentes municipales, unas seis motocicletas han resbalado y han caído tras un derrame de gasoil en la calzada, y dos motoristas han resultado con heridas leves.

La Guardia Urbana se ha desplazado al lugar y ha cortado parcialmente la circulación de vehículos, lo que ha provocado retenciones importantes en la zona en plena hora punta de desplazamientos laborales y escolares.