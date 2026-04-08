VésenBici, Cyclolock y Bicibarris reciben el premio Bicimpuls del AMB por el fomento del uso de la bicicleta

El Área Metropolitana de Barcelona ha celebrado este miércoles la primera Bicinit, una gala en la que ha querido premiar con los premios BICIMPULS a las iniciativas, administraciones y personas clave en la promoción y el fomento de la bicicleta en Barcelona.

Los proyectos galardonados han sido VésenBici, un servicio de bicicletas comunitarias centrado en la vivienda social, de Sostre Cívic; Cyclolock, aparcamientos seguros con impacto social, de Ferran Casanovas; y Bicibarris y las Rutas Climáticas, de Biciclot.

Ejecución de la Bicivia

Durante la gala, celebrada en el hall de la Universitat de Barcelona, también se ha reconocido la construcción de la que ha sido considerada la mejor infraestructura Bicivia ejecutada en los dos últimos años, la del Pont d'Esplugues de Llobregat, que integra la Bicivia 4 y la 7. Precisamente, el AMB se encuentra inmersa en la construcción de esta red que quiere unir a todos los municipios metropolitanos, que tras una década cuenta con un 68% de su trazado ejecutado.

También se ha premiado al Área de Estudios y Proyectos Ambientales del Ayuntamiento de Cornellà por ser el que más ha promovido el uso de la bici en su territorio, así como la labor de comunicación de los periodistas del ámbito de la movilidad David Guerrero y Carlos Márquez por ayudar a difundir la cultura de la bicicleta y la movilidad sostenible.

Los diez usuarios más ciclistas

La gala también ha resaltado el papel de los usuarios de los servicios metropolitanos de bicicleta. Concretamente, se ha premiado a los diez usuarios más activos del servicio Bicibox, el aparcamiento seguro de bicis del AMB, y a los 10 más activos de AMBici, la bicicleta pública metropolitana del AMB.

"Tenemos el reto y el propósito de que la bici también sea una opción para los desplazamientos interurbanos en el área metropolitana y desde Barcelona y hacia Barcelona", ha afirmado la primera teniente de alcalde de Urbanismo, Acción Climática y Movilidad del Ayuntamiento de Barcelona, Laia Bonet, que ha hecho referencia a la construcción en estos momentos del carril que conectará Esplugues con la entrada a la Diagonal de Barcelona.

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Integración del AMBici y el Bicing

En este sentido, el AMB afronta dos grandes retos, como ha indicado durante la gala el vicepresidente de Movilidad del AMB, Carlos Cordón. Por una parte, completar la Bicivia para conectar los municipios y los polos de actividad, como los polígonos industriales y los centros de trabajo. Y, por otro, integrar los servicios del AMBici metropolitano y el Bicing de Barcelona, algo complejo pero necesario para que los usuarios puedan pedalear de forma continua, sin tener que cambiar de bici en el entramado metropolitano.