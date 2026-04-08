I Fòrum Municipalisme de EL PERIÓDICO y Prensa Ibérica
"Los tiempos de contratación son un drama": alcaldes catalanes piden flexibilidad para dar respuestas en un clima de polarización
Los ediles reclaman más recursos y una reforma de la financiación local para afrontar los retos sociales de los municipios
DIRECTO | Los retos del mundo local catalán, a debate en el I Fòrum Municipalisme de EL PERIÓDICO y Prensa Ibérica
La dicotomía entre una sociedad que reclama actuaciones y soluciones inmediatas y el bloqueo burocrático con el que chocan las políticas locales supone unos de los mayores retos que han afrontado y con el que todavía conviven los ayuntamientos catalanes. La celeridad y la polarización que han inyectado en la sociedad las redes sociales o nuevos movimientos políticos han transformado el día a día de la gestión de las ciudades, a la vez que un sistema cada vez más garantista en el desarrollo de proyectos urbanísticos suponen plazos cada vez más largos para llevar a cabo obras o nuevas construcciones. Esta es una de las principales conclusiones que han compartido los distintos alcaldes que han participado en la primera mesa de debate del I Fòrum Municipalisme que han organizado EL PERIÓDICO y Prensa Ibérica y que ha moderado la directora adjunta de EL PERIÓDICO, Gemma Martínez.
La exalcaldesa de Sant Cugat del Vallès y expresidenta de la Diputación de Barcelona, Mercè Conesa (CiU), ha destacado que los principales cambios en la política local desde principios de siglo se han producido en los tempos con los que trabajan los consistorios y ha remarcado que en los años 2000 "éramos más rápidos". También en el modo de comunicación, con la aparición y constante transformación de las redes sociales y, además, un clima de "crispación y polarización" que ha crecido, sobre todo, desde 2017: "Antes las distintas formaciones del Pleno nos podíamos poner de acuerdo, pero aparecen formaciones cuya voluntad es la crispación y esto dificulta generar una política de consensos". Unos aspectos compartidos por el alcalde de Manresa, Marc Aloy (ERC); el alcalde de Badalona, Xavier Garcia Albiol (PP); la alcaldesa de Gavà (PSC), Gemma Badia (PSC); y el alcalde de Mataró y presidente de la Federació de Municipis de Catalunya (FMC), David Bote (PSC).
Aloy ha dicho que los procesos de contratación actuales, después de los distintos cambios legislativos aplicados en la última década, son "un drama" y que "paralizan la administración". En esta misma línea ha hablado Albiol, quien ha puesto como ejemplo la voluntad del president de la Generalitat, Salvador Illa, de apostar por la densificación urbana, una visión que el alcalde ha dicho que comparte. Minutos antes y en el mismo foro, Illa ha prometido a los alcaldes apoyo político, económico y jurídico para construir "tanta vivienda como quepa" en sus municipios. Con todo, Albiol ha señalado que, de media, transcurren tres y cuatro años desde que una administración decide impulsar una promoción de vivienda y finaliza su construcción.
"Es totalmente inviable con la crisis habitacional que tenemos en este país. No podemos seguir con esta dinámica, porque no seremos capaces de dar respuesta a una sociedad que cada vez exige más celeridad a la hora de dar respuestas", ha concluido el edil badalonés.
Polarización y redes
Sobre las redes sociales, el alcalde de Manresa ha reconocido que administraciones y políticos viven muchas veces condicionados "por un ruido que muchas veces no sabemos ni quién lo produce". Un ruido "vertiginoso" que, ha apuntado Aloy, produce "un daño a la política". También la alcaldesa de Gavà ha manidestado su preocupación por lo que ha defendido el "perfil político 'hater'" que, más allá de las redes sociales, apuesta por el "desprestigio, la desinformación y el bulo". "Llega un momento que vale todo", ha apuntado la alcaldesa, quien ha comentado que estos discursos fomentan la pérdida de respeto, hacen que parezca que "todo está permitido" y perjudican a toda la sociedad.
Por su parte, el alcalde de Mataró y presidente de la FMC, David Bote, también ha incidido en que echa de menos de la 'vieja política' la "capacidad de hablar". Ha apuntado que los ataques traspasan cada vez más la barrera de lo personal y que avanzan en pro de una "deshumanización brutal": "Tendríamos que rescatar la capacidad de ponernos de acuerdo", ha añadido.
Más recursos
En los últimos años, la suma de la inflación, el 'agujero' presupuestario que les ha causado dejar de ingresar el impuesto de plusvalía y un marco legal de financiación anquilosado han supuesto una 'tormenta perfecta' a la que las administraciones locales han apelado en distintas ocasiones para lanzar su 'SOS financiero'. Unas peticiones que se han repetido a lo largo de las mesas redondas celebradas este miércoles 8 de abril en el Atrium de Viladecans, equipamiento que ha acogido el evento. Los ediles han incidido en la dependencia del Impuesto de Bienes e Inmuebles (IBI) para construir sus finanzas locales y la necesidad de aumentar los ingresos por otras vías para poder hacer frente a los gastos con los que lidian cada día, muchas veces con asuntos que incluso escapan de su competencia.
En este marco, el alcalde de Manresa, Marc Eloy, ha explicado que, en los últimos años, su ciudad ha crecido en unos 10.000 habitantes pero que las leyes actuales les dificultan, por ejemplo, condicionar la plantilla de la realidad local. "Tengo que poner 15 policías más y no me dejan. Tengo un superávit de siete millones de euros y no me lo dejan gastar", ha señalado respecto a las limitaciones de la regla de gasto. "No puede ser que no podamos gastar nuestros ahorros. No podemos vivir de un financiamiento municipal que se basa en el valor patrimonial de nuestros municipios. El 60% viene de los impuestos municipales y la mitad de esto del IBI. No puede ser que Sant Cugat tenga más recursos que Santa Coloma cuando esta tiene más población", ha remachado.
Suscríbete para seguir leyendo
- Sant Pau, primer hospital de Catalunya en recambiar la válvula mitral del corazón con una cirugía mínimamente invasiva
- Arabia Saudí y otras petrodictaduras del Golfo ayudarán a Paramount a hacerse con el control de Warner Bros.
- Los médicos inspectores de la Seguridad Social denuncian retrasos de hasta 700 días en las bajas laborales: 'Somos solo 470 en toda España
- Encuestas de las elecciones en Andalucía 2026: así están los sondeos
- Los inversores retiran dinero de los fondos por primera vez desde octubre de 2020 por temor a la guerra de Irán
- Los endocrinólogos alertan de hasta tres años de retraso en el diagnóstico de la 'enfermedad del cortisol
- Los expertos aconsejan entrenar la fuerza: 'Levantar pesas aumenta la calidad de vida en la tercera edad
- El Ventorro absuelve a Mazón