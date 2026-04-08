El riesgo de inundación en las Tres Xemeneies lleva a estudiar que el puente de Rodalies sobre el Besòs se eleve tres metros y medio

El potencial riesgo de inundaciones en Catalunya por el aumento de temporales virulentos y riadas ha obligado a reevaluar hasta dónde el agua podría desparramarse y causar daños. La revisión incluye el contorno de la antigua central térmica de las Tres Xemeneies, donde se prevé edificar una área residencial con 1.783 viviendas y un complejo dedicado al sector tecnológico entre Sant Adrià y Badalona. Una parte del futuro barrio -cuya construcción se espera que acabe hacia mediados de la década que viene- se asentará sobre suelo anegable, entre el tramo final del Besòs y el mar. Además, la baja altura del puente por el que los trenes de Rodalies cruzan el río cerca del delta amenaza con desperdigar una eventual riada violenta por las inmediaciones.

Mapa de ubicación del puente de Rodalies sobre el río Besòs que se propone elevar para reducir el riesgo de inundación

El informe que vuelve a examinar la inundabilidad de las 32 hectáreas alrededor de la planta desmantelada alerta de que la estatura escasa de las vías hace temer que las arcadas se obstruyan. Los escombros arrastrados por una crecida de grandes proporciones podrían causar un ‘efecto tapón’, al quedar atrapados en los ojos y amplificar el desbordamiento. No es una hipótesis exagerada ni desconocida: ya pasó en las trágicas inundaciones de 1962, el precedente con más víctimas antes de la dana de 2024 en Valencia. Hace casi 64 años, los desperdicios empujados aguas abajo cegaron la misma pasarela del Besòs que, si bien se ha ido reformando, mantiene la misma talla insuficiente desde que se edificara en 1944.

La misma pasarela provocó un 'efecto tapón' que agravó los daños durante la riada de 1962, la más trágica antes de la dana de Valencia

En paralelo, el Ayuntamiento de Sant Adrià ha pedido en diversas ocasiones desde 2008 a Adif que el viaducto gane altura. La advertencia del peligro que supone también apareció en un estudio de 2021, incorporado al plan urbanístico de las Tres Xemeneies aprobado en 2023. A diferencia de ocasiones precedentes, ahora existen propuestas sobre la mesa para elevar la infraestructura.

Un dictamen presentado en las últimas semanas a Adif y el Departament de Territori plantea que el puente del ferrocarril que atraviesa el Besòs a menos de 500 metros de la desembocadura se rehaga para levantarlo 3,54 metros. De ese modo, la base inferior de la plataforma pasaría de situarse a 4,38 metros sobre el río a 7,92 metros. Así lo esboza el informe entregado por el Consorcio del Besòs, el órgano público encargado de ejecutar la reforma en torno a la inoperativa instalación eléctrica y en el que participan la Generalitat, el Àrea Metropolitana de Barcelona y cinco ayuntamientos.

Propuesta de elevación del puente de Rodalies sobre el río Besòs para paliar el riesgo de inundación

Escalada gradual

El estudio -también firmado por la agencia pública Barcelona Regional- sugiere a su vez que se construya una nueva estación de Rodalies en Sant Adrià. Los nuevos andenes, de unos 220 metros de largo, se trasladarían por una banda a la altura de la entrada del futuro complejo de oficinas de Inditex -donde ahora está el centro comercial de Alcampo- y, por la otra, colindarían con los pisos próximos a las Tres Xemeneies. De ese modo, se ganaría espacio para que el terreno ascienda de forma gradual y no con una rampa abrupta frente a las viviendas.

Queda por ver si las administraciones competentes se comprometen a materializar el proyecto tal como el consorcio lo concibe y que carecen de un calendario para ejecutarse. En todo caso, las obras en el puente sobre el Besòs figuran entre las 287 actuaciones que el Plan de Rodalies planifica en infraestructuras hasta 2030. Las fuentes consultadas aseguran que la idea gusta para acondicionar la R1, precisamente la línea cuyo traspaso a la Generalitat se negocia. El Ayuntamiento de Sant Adrià respalda la solicitud del consorcio. “Sabemos que este puente es un punto débil”, remarca.

Un tren de Rodalies atraviesa el puente del ferrocarril sobre el río Besòs, en Sant Adrià. / ELISENDA PONS

Remodelar la infraestructura ferroviaria y atenuar el peligro en el supuesto de una gran crecida costaría unos 20 millones de euros, estima el Consorcio del Besòs. El documento con la propuesta de “adecuación para minimizar el riesgo de inundación” señala que “el principal problema hidráulico del puente es su cota tan baja respecto al río”. “En caso de una avenida importante, el puente queda parcialmente sumergido, haciendo de barrera y levantando la lámina de agua que inunda todavía más su entorno”, previene el dictamen, fechado en febrero.

Se estima que la remodelación para atenuar el riesgo de una gran crecida costaría unos 20 millones de euros

La actualización del estudio de inundabilidad del sector de las Tres Xemeneies concluye que el puente cumple por poco para ser declarado apto frente al peor pronóstico previsto durante la próxima década, que augura que el agua alcanzará hasta 4,33 metros sobre el nivel del mar. En cambio, el viaducto sería desbordado en la riada más adversa que se cree posible en una ocasión a lo largo de un siglo, en que el agua llegaría a 7,22 metros sobre el nivel del mar y 2,38 metros por encima del tablero del puente. Pasaría igual en la predicción más desfavorable que se calcula que suceda una vez en un margen de 500 años: el Besòs escalaría a 7,83 metros sobre el nivel del mar y rebasaría la plataforma en 2,99 metros.

Una vez reconstruida, la base de las vías quedarían a 1,47 metros por encima de la capa de agua en la crecida de mayor calado que se vaticina durante un periodo de 100 años y a 86 centímetros de la corriente en el peor presagio en 500 años. El plan del Consorcio del Besòs se marca “conseguir una mejora significativa de la seguridad del puente en caso de una avenida extraordinaria en el río”, por lo que sostiene que la “elevación de la cota inferior del tablero del puente por encima de los 3,50 metros” respecto a la altura presente ha de “garantizar su viabilidad a lo largo del tiempo”.

El puente del ferrocarril, al fondo, con el tranvía pasado sobre el puente colindante y de mayor altura, durante una crecida del Besòs en noviembre pasado. / ZOWY VOETEN

Obras sin corte

El trazado del Consorcio del Besòs comportaría la construcción de dos nuevos puentes -uno por vía y fundidos como si fueran uno solo- y el derribo de la actual pasarela del tren. Las obras implican un reto de ingeniería complejo, ante el que el organismo enfatiza el propósito de “garantizar el servicio de Rodalies”, sin suspender la circulación. “Aunque se haya de modificar el puente, se quiere garantizar el servicio de la R1 sin ninguna interrupción, o la mínima, con cortes del fin de semana”, reza el proyecto.

Las obras se dividirían en varias fases. Primero, se edificarían los andenes y la nueva estación y, luego, se cimentaría una nueva vía para los trenes que van en dirección a Badalona. Se abriría paso por el estrecho hueco entre el actual puente del ferrocarril y el que discurre en paralelo, por donde transitan el tranvía y los vehículos, que se toma como referencia para que la pasarela para los trenes adquiera prácticamente la misma altura. Por último, se derribaría el actual viaducto del tren del lado mar para desplegar un raíl a mayor altura en sentido hacia Barcelona.