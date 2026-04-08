Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
IránBebé maltratadoRedes socialesBarcelonaDigiAccidente AdamuzNitazenosViviendaRenta 2025ModiMascotasMolly
instagramlinkedin

Passejada amb Barret

Barcelona celebra la primavera con un colorido desfile de sombreros: horario y recorrido

La 22ª Passejada amb Barret, gratuita y abierta a todas las edades recorrerá el centro de la ciudad

La Feria de Abril de Catalunya vuelve a ser gratis: fechas y cartel inspirado en Gaudí

Passejada amb Barret 2025

Passejada amb Barret 2025 / Montse Salas

El Periódico

El Periódico

Barcelona
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

Barcelona se prepara para dar la bienvenida a la primavera con la 22ª Passejada amb Barret, un evento que invita a barceloneses y visitantes a recorrer las calles más emblemáticas de la ciudad con elegancia y originalidad, con sus mejores sombreros.

La cita será el domingo 12 de abril a las 12:00 h, con punto de encuentro en la rambla de Catalunya con la avenida Diagonal, a la altura de la escultura de la jirafa coqueta. El recorrido finalizará hacia las 14:00 h en la plaza de Catalunya.

La paseada es un divertido evento gratuito y abierto a todos, mayores y pequeños (y hasta mascotas). No hace falta inscripción previa; el único requisito es llevar un sombrero, ya sea comprado o hecho en casa.

Passejada amb Barret 2025

Passejada amb Barret 2025 / Montse Salas

En años anteriores, los asistentes han lucido sombreros de todo tipo, desde la elegancia clásica como la extravagancia más creativa, con gorros, sombreros de copa, boinas, bombines, turbantes o sombreros de cóctel. Algunos incluso aprovechan la ocasión para disfrazarse completamente, o para lucir divertidas y extravagantes creaciones sobre sus cabezas.

Noticias relacionadas

Passejada amb Barret 2025

Passejada amb Barret 2025 / Pere Olivares

Joven tradición

Organizada por las sombrereras Cristina de Prada y Nina Pawlowsky, la Passejada amb Barret celebró su primera edición en 2005 y, desde entonces, ha ido ganando popularidad por su singularidad. 21 años después, el evento ha inspirado iniciativas similares en otras ciudades, convirtiéndose en una de las citas más originales del calendario primaveral barcelonés.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Sant Pau, primer hospital de Catalunya en recambiar la válvula mitral del corazón con una cirugía mínimamente invasiva
  2. Arabia Saudí y otras petrodictaduras del Golfo ayudarán a Paramount a hacerse con el control de Warner Bros.
  3. Los médicos inspectores de la Seguridad Social denuncian retrasos de hasta 700 días en las bajas laborales: 'Somos solo 470 en toda España
  4. Encuestas de las elecciones en Andalucía 2026: así están los sondeos
  5. Los inversores retiran dinero de los fondos por primera vez desde octubre de 2020 por temor a la guerra de Irán
  6. Los endocrinólogos alertan de hasta tres años de retraso en el diagnóstico de la 'enfermedad del cortisol
  7. Los expertos aconsejan entrenar la fuerza: 'Levantar pesas aumenta la calidad de vida en la tercera edad
  8. El Ventorro absuelve a Mazón

I Fòrum Municipalisme de EL PERIÓDICO y Prensa Ibérica

"Densificar ha de ser compatible con dar buenos servicios": la vivienda y el reto demográfico centran el debate de los alcaldes catalanes

"Densificar ha de ser compatible con dar buenos servicios": la vivienda y el reto demográfico centran el debate de los alcaldes catalanes

"Los tiempos de contratación son un drama": alcaldes catalanes piden flexibilidad para dar respuestas en un clima de polarización

"Los tiempos de contratación son un drama": alcaldes catalanes piden flexibilidad para dar respuestas en un clima de polarización

Barcelona celebra la primavera con un colorido desfile de sombreros: horario y recorrido

Barcelona celebra la primavera con un colorido desfile de sombreros: horario y recorrido

Albert Dalmau, en el I Fòrum Municipalisme: "Vivienda, seguridad y competitividad no pueden resolverse sin colaboración"

Albert Dalmau, en el I Fòrum Municipalisme: "Vivienda, seguridad y competitividad no pueden resolverse sin colaboración"

Catalunya dispondrá de un botón lila digital en todo el transporte público en 2027 contra la violencia machista

Catalunya dispondrá de un botón lila digital en todo el transporte público en 2027 contra la violencia machista

Apolo Cybersecurity se incorpora a DFactory Barcelona para reforzar la ciberseguridad de la industria 4.0

Collboni defiende reformar la reserva del 30% en Barcelona para que la construcción privada fluya

Collboni defiende reformar la reserva del 30% en Barcelona para que la construcción privada fluya