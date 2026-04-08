Passejada amb Barret
Barcelona celebra la primavera con un colorido desfile de sombreros: horario y recorrido
La 22ª Passejada amb Barret, gratuita y abierta a todas las edades recorrerá el centro de la ciudad
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Barcelona se prepara para dar la bienvenida a la primavera con la 22ª Passejada amb Barret, un evento que invita a barceloneses y visitantes a recorrer las calles más emblemáticas de la ciudad con elegancia y originalidad, con sus mejores sombreros.
La cita será el domingo 12 de abril a las 12:00 h, con punto de encuentro en la rambla de Catalunya con la avenida Diagonal, a la altura de la escultura de la jirafa coqueta. El recorrido finalizará hacia las 14:00 h en la plaza de Catalunya.
La paseada es un divertido evento gratuito y abierto a todos, mayores y pequeños (y hasta mascotas). No hace falta inscripción previa; el único requisito es llevar un sombrero, ya sea comprado o hecho en casa.
En años anteriores, los asistentes han lucido sombreros de todo tipo, desde la elegancia clásica como la extravagancia más creativa, con gorros, sombreros de copa, boinas, bombines, turbantes o sombreros de cóctel. Algunos incluso aprovechan la ocasión para disfrazarse completamente, o para lucir divertidas y extravagantes creaciones sobre sus cabezas.
Joven tradición
Organizada por las sombrereras Cristina de Prada y Nina Pawlowsky, la Passejada amb Barret celebró su primera edición en 2005 y, desde entonces, ha ido ganando popularidad por su singularidad. 21 años después, el evento ha inspirado iniciativas similares en otras ciudades, convirtiéndose en una de las citas más originales del calendario primaveral barcelonés.
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