Barcelona celebra la primavera con un colorido desfile de sombreros: horario y recorrido

Barcelona se prepara para dar la bienvenida a la primavera con la 22ª Passejada amb Barret, un evento que invita a barceloneses y visitantes a recorrer las calles más emblemáticas de la ciudad con elegancia y originalidad, con sus mejores sombreros.

La cita será el domingo 12 de abril a las 12:00 h, con punto de encuentro en la rambla de Catalunya con la avenida Diagonal, a la altura de la escultura de la jirafa coqueta. El recorrido finalizará hacia las 14:00 h en la plaza de Catalunya.

La paseada es un divertido evento gratuito y abierto a todos, mayores y pequeños (y hasta mascotas). No hace falta inscripción previa; el único requisito es llevar un sombrero, ya sea comprado o hecho en casa.

Passejada amb Barret 2025 / Montse Salas

En años anteriores, los asistentes han lucido sombreros de todo tipo, desde la elegancia clásica como la extravagancia más creativa, con gorros, sombreros de copa, boinas, bombines, turbantes o sombreros de cóctel. Algunos incluso aprovechan la ocasión para disfrazarse completamente, o para lucir divertidas y extravagantes creaciones sobre sus cabezas.

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Passejada amb Barret 2025 / Pere Olivares

Joven tradición

Organizada por las sombrereras Cristina de Prada y Nina Pawlowsky, la Passejada amb Barret celebró su primera edición en 2005 y, desde entonces, ha ido ganando popularidad por su singularidad. 21 años después, el evento ha inspirado iniciativas similares en otras ciudades, convirtiéndose en una de las citas más originales del calendario primaveral barcelonés.