La feria de moda nupcial de Barcelona toma medidas para asegurar la visita de compradores asiáticos

La Barcelona Bridal Fashion Week (BBFW) ha tomado medidas en las últimas semanas para minimizar las dificultades de viaje a las marcas y compradores de moda nupcial que tienen que viajar al evento, la mayor feria del sector en Europa, y que se celebrará del 22 al 26 de abril en Montjuïc.

"Asia sigue siendo nuestro mayor foco comercial (...). Y es verdad que ha habido dificultades en algunos vuelos, pero se han tomado medidas para cambiar las rutas y que no afecte a la gran mayoría de los que iban a venir", ha explicado en rueda de prensa la directora de la BBFW, Albasari Caro, en relación con la guerra en Irán.

Los compradores -muchos tiendas multimarca- de países como Corea del Sur, Japón o China son los que más crecen, atraídos por el nombre de la alta costura y la artesanía europea y española (el grueso de los vestidos que se fabrican en España se exportan), por lo que el equipo de la BBFW, ha añadido Caro, lleva semanas trabajando para evitar su ausencia.

Al mismo tiempo, la organización habría "reaccionado con tiempo" para movilizar otros mercados como Brasil o Reino Unido, con menos trabas logísticas, ha afirmado la directora, que ha vaticinado que este año "se mantendrán" números como los más de 23.500 visitantes de hace un año.

"Nuestro foco no dejará de ser Asia. Y no vemos que esta situación (la guerra) tenga que ser así a largo plazo. Pero al mismo tiempo, creemos en dirigirnos siempre a todo el mundo y tener mucha capilaridad", ha añadido Caro.

Más allá de los que vienen a hacer negocio, el programa de desfiles incluye asimismo propuestas procedentes de Asia como Wang Feng, (Shanghái), The Atelier by Prof. Jimmy Choo (Malasia), Serina y Kiyoco Hata (Japón), Vaishali Studio (India), o Joli Poli (Vietnam).

No es la primera vez que la geopolítica se cuela en la feria BBFW, con una oferta de más de 400 marcas -el 86 % internacionales- procedentes de más de 30 países.

Los aranceles de la administración estadounidense de Donald Trump ya preocuparon al sector en 2025, incluidas las marcas españolas que venden a EE. UU., sin ir más lejos.

Según Caro, sin embargo, las marcas han podido "adaptarse" a la situación "reajustando precios finales".

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studiantes y ha anticipado un desfile "muy emocionante y solemne".