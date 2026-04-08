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Jornada municipalista

Directo | Los retos del mundo local catalán, a debate en el I Fòrum Municipalisme de EL PERIÓDICO y Prensa Ibérica

Sigue el minuto a minuto de la primera jornada que reúne al mundo local catalán para debatir sobre sus retos

PREVIA | Consulta el programa del I Fòrum Municipalisme de EL PERIÓDICO y Prensa Ibérica

LOCAL | EL PERIÓDICO fortalece su oferta de información local en el área metropolitana de Barcelona

I Fòrum Municipalisme de EL PERIÓDICO y Prensa Ibérica.

I Fòrum Municipalisme de EL PERIÓDICO y Prensa Ibérica. / Jordi Otix

Edu Gil

Viladecans
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

La vida en Catalunya se explica a través de la realidad de sus municipios. Acorde con su vocación local e hiperlocal, EL PERIÓDICO y Prensa Ibérica organizan este 8 de abril el I Fòrum Municipalisme, la primera jornada que reúne al mundo local catalán para debatir sobre sus retos.

Alcaldes, expertos y líderes vinculados al municipalismo catalán se dan cita en el teatro Atrium de Viladecans para diseccionar, de la mano de periodistas de EL PERIÓDICO, el pasado, presente y futuro de las ciudades en ámbitos como el urbanismo, la financiación municipal, la sostenibilidad o la gestión del agua.

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Sigue en este directo el minuto a minuto de un evento que aspira a convertirse en una cita destacada anual en el ámbito municipal con el objetivo de fomentar el intercambio de ideas y propuestas sobre políticas locales.

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I Fòrum Municipalisme de EL PERIÓDICO y Prensa Ibérica

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