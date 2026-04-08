Directo | Los retos del mundo local catalán, a debate en el I Fòrum Municipalisme de EL PERIÓDICO y Prensa Ibérica

La vida en Catalunya se explica a través de la realidad de sus municipios. Acorde con su vocación local e hiperlocal, EL PERIÓDICO y Prensa Ibérica organizan este 8 de abril el I Fòrum Municipalisme, la primera jornada que reúne al mundo local catalán para debatir sobre sus retos.

Alcaldes, expertos y líderes vinculados al municipalismo catalán se dan cita en el teatro Atrium de Viladecans para diseccionar, de la mano de periodistas de EL PERIÓDICO, el pasado, presente y futuro de las ciudades en ámbitos como el urbanismo, la financiación municipal, la sostenibilidad o la gestión del agua.

Sigue en este directo el minuto a minuto de un evento que aspira a convertirse en una cita destacada anual en el ámbito municipal con el objetivo de fomentar el intercambio de ideas y propuestas sobre políticas locales.

Aitor Moll: "Prensa Ibérica es el grupo más capilar del Estado" "Prensa Ibérica es el grupo más capilar del Estado". Con esta afirmación ha iniciado su discurso inaugural Aitor Moll, consejero delegado de Prensa Ibérica, editora de EL PERIÓDICO, quien ha asegurado que la relevante presencia en Catalunya del grupo "nos permite estar muy cerca de la realidad local". Moll ha mencionado el botón 'Cerca' de EL PERIÓDICO, que permite personalizar el contenido local, como metáfora de la vocación hiperlocal de la marca.

El municipalismo como servicio público La alcaldesa Moret ha enfatizado la idea del municipalismo "como servicio público". La presidenta provincial ha hablado de la necesidad de generar "sentimiento de pertenencia" en tiempos de discursos de odio. "El papel de los ayuntamientos en democracia ha sido importantísimo: hemos construido pueblos y ciudades dignos desde una mirada colectiva", ha concluido Moret.

Lluïsa Moret: "Hablar de municipalismo es hablar de problemas reales" En los parlamentos iniciales del Fòrum también ha intervenido Lluïsa Moret, presidenta de la Diputación de Barcelona y alcaldesa de Sant Boi de Llobregat. "Hablar de municipalismo es hablar de problemas reales", ha subrayado Moret, quien ha agradecido la celebración del Fòrum como espacio de debate reflexión para debatir sobre políticas de vivienda, gestión de residuos, seguridad, convivencia y respeto por las diversidades.

Illa: "Tenemos que generar un sentimiento de esperanza" La incerteza y la innovación han sido también parte del discurso del president. "Tenemos que generar un sentimiento de esperanza", ha sostenido Illa. Ha ejemplificado las complejidades de la incertidumbre a través de las nuevas tecnologías. "Siempre digo que los drones sirven para matar, para la guerra, sí, pero también aportan valor en los avances en sanidad, por ejemplo".

Illa, sobre el reto de la vivienda: "Hay que densificar" Illa ha aprovechado también para hablar de la prioridad de la vivienda en Catalunya, sobre la cual ha insistido en la necesidad de "densificar". "Llamémosle como queramos, pero hay que construir toda la vivienda que sea posible", ha agregado el president. Illa ha destacado que las políticas en esta materia se implementarán "con todos", animando a los alcaldes a desarrollar vivienda.

Illa: "Catalunya no se puede gobernar de espaldas a sus ayuntamientos" El president de la Generelitat, Salvador Illa, ha dado la bienvenida al Fòrum Municipalisme. Illa ha puesto en valor el papel de los alcaldes y ha afirmado que "Catalunya no puede gobernarse de espaldas a los ayuntamientos ", ensalzando el protagonismo de las administraciones de proximidad. Especialmente, ha destacado el líder catalán, en materias de seguridad y vivienda, área en que ha subrayado la política del Pla Únic d'Obres i Serveis de la Generalitat.