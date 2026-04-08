"Densificar ha de ser compatible con dar buenos servicios": la vivienda y el reto demográfico centran el debate de los alcaldes catalanes

Retos como la transformación demográfica, la falta de financiación, la fragmentación política o las emergencias sociales impactan ya hoy, y lo harán aún más mañana, en el día a día de los municipios. Son los Ayuntamientos las primeras administraciones, las más cercanas al vecino, que han de gestionar estas cuestiones. Lo hacen, además, en un clima de fragmentación y polarización política y social crecientes.

Cinco alcaldes y alcaldesas han debatido sobre todo ello este miércoles por la mañana, en el marco del I Fòrum Municipalisme, organizado por EL PERIÓDICO y Prensa Ibérica, y que ha tenido lugar en el Teatre Atrium de Viladecans. Han participado los alcaldes de Esplugues de Llobregat, Eduard Sanz; de Granollers, Alba Barnusell; de L'Hospitalet de Llobregat, David Quirós; de Santa Coloma de Gramenet, Mireia González; así como la alcaldesa de Viladecans, Olga Morales, que ha ejercido de anfitriona. Todos ellos, moderados por la jefa de la sección Gran Barcelona de EL PERIÓDICO, Meritxell M. Pauné.

La transformación demográfica, directamente relacionada con la inmigración y los problemas en el acceso a la vivienda, ha servido para abrir el debate entre los ediles. Para empezar, el alcalde Quirós ha advertido que L'Hospitalet, la segunda ciudad catalana, ha aumentado en unos 19.000 habitantes desde la pandemia, y que en cada curso escolar hay una matrícula viva (alumnos que se inscriben en las clases con el curso ya empezado) de unas 2.000 personas. Mimbres que, a tenor del alcalde Quirós, dificultan mucho "llevar a cabo planificar y repensar los recursos".

El resto de ediles ha recordado que todas sus ciudades también acogieron oleadas migratorias en los años 60 y 70 del siglo pasado, y han coincidido en señalar que la educación y facilitar el acceso a la vivienda son claves para hacer de la transformación demográfica una oportunidad y no un problema. Olga Morales ha recordado el caso de sus propios padres, andaluces migrantes: "La cohesión social se gana con convivencia, generando comunidad y creando vínculos".

El alcalde Quirós y la alcaldesa Morales durante la mesa redonda / Jordi Otix

La alcaldesa Mireia González ha apuntado que Santa Coloma pasó en un siglo de ser un pueblo de poco más de 1.000 habitantes a la ciudad de más de 120.000 de hoy en día: "El proceso migratorio no es coyuntural, sino estructural". "La gestión de la transformación demográfica debe asegurar que las ciudades siguen siendo espacios cohesionados", ha señalado González. Por su parte, Barnusell y Sanz han mencionado las políticas de vivienda como receta para la cohesión social. El alcalde de Esplugues ha señalado las promociones en construcción en el barrio de Montesa, así como los pisos proyectados en la zona de Can Cervera; y la edil de Granollers ha citado la necesidad de adaptar las viviendas debido al progresivo envejecimiento de la población.

Sin embargo, las palabras del president, Salvador Illa, acerca de la necesidad de densificar el parque de vivienda, han sobrevolado durante todo el debate: Para Sanz, "densificar ha de ser compatible con tener buenos servicios, como se está haciendo en Esplugues". Mireia González ha señalado que en Santa Coloma se densificará "donde se pueda, cumpliendo con el reto de país" que mencionó el president Illa.

En Granollers y Viladecans la densidad de población no es tan alta como en la primera corona metropolitana, de manera que un proceso de densificación se presume más sencillo que en urbes como L'Hospitalet, en que se encuentra el kilómetro cuadrado más densamente poblado de Europa: "Cuando el president habla de densificar, he de decirle que en L'Hospitalet somos los alumnos aventajados", ha ironizado el alcalde Quirós. "La política en L'Hospitalet es no densificar más, el president lo entiende y lo comprende". De hecho, Quirós ha vuelto a hablar de "esponjar" para ganar espacio público en la ciudad: "Habrá viviendas que desaparecerán porque están en una situación complicada".

A un año de las elecciones municipales

La infrafinaciación municipal es ya un problema crónico de los ayuntamientos catalanes, que no pierden ninguna tribuna para volver a pedir un mejor trato económico, más aún cuando progresivamente han de asumir más responsabilidades. Siu bien el IBI resulta la mayor fuente de sus ingresos, la decisión del Govern de que los municipios puedan aplicar un recargo municipal a la tasa turística abre una nueva vía de ingresos para las ciudades catalanas. En el caso de L'Hospitalet, la urbe que más viviendas de uso turístico (VUT) tiene tras Barcelona, ya han pedido a la Generalitat poder aplicar el máximo permitido, 4 euros, para la tasa municipal, ha recordado Quirós.

La alcaldesa González (Santa Coloma), el alcalde Sanz (Esplugues) y la alcaldesa Barnusell / Jordi Otix / EPC

"Bienvenida sea la tasa, cualquier actividad económica ha de poder revertir en la ciudad ―ha sostenido Olga Morales―, pero no podemos hacer depender la fiscalidad municipal en el turismo". El modelo en Santa Coloma pasa por el "turismo de estancia, pero no de pernoctación", ha señalado González. En Esplugues, tras haber declarado que acabaría eliminando los pisos turísticos como pasará en Barcelona tras el anuncio de Collboni, el alcalde Sanz ha sostenido que la tasa no resulta ninguna "base sólida para el presupuesto municipal". La edil Barnusell ha cerrado el debate sobre este punto, recordando la histórica necesidad mejor financiación: "La ley es de los años 80 y en este tiempo han cambiado mucho tanto la sociedad como las ciudades".

El I Fòrum Municipalisme se lleva a cabo un año antes de las siguientes elecciones municipales. Serán las primeras a las que se presentarán cuatro de los cinco alcaldes que han intervenido en el debate. David Quirós sustituyó en el cargo a Núria Marín; Mireia González tomó el relevo de la ahora consellera de Interior, Núria Parlon; Eduard Sanz reemplazó a Pilar Díaz y Olga Morales, a Carles Ruiz. Todos ellos accedieron a la alcaldía a medio mandato, y en apenas trece meses tienen ante sí el reto de conseguir una mayoría absoluta que les permita gobernar en solitario o, como mínimo, mantener la mayoría que heredaron.