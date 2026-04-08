Cerdanyola renueva su servicio de autobús bajo la gestión del AMB: pasa de tres a cinco líneas y mejora la conexión con la UAB

Cambio de nombre y de gestor. El bus de Cerdanyola, hasta ahora denominado SU, pasa a llamarse a partir de este jueves CV (en relación a Cerdanyola del Vallès) y contará con cinco líneas, dos más que las actuales, todas operadas por Marfina Bus. El Área Metropolitana de Barcelona asume la titularidad, que hasta ahora se encontraba en manos del Ayuntamiento, para integrarlo en el servicio de Bus Metropolitano.

Cerdanyola se suma de esta forma a los siete municipios de la segunda corona que ya han integrado su red en el bus metropolitano, entre los que se encuentran Sant Cugat, Molins de Rei, Cervelló, el Papiol, Pallejà, Sant Vicenç dels Horts y Castellbisbal. Próximamente asumirá dos localidades más, Barberà y Corbera, y se creará el servicio también en Torrelles de Llobregat, en un proceso en el que el AMB también se pondrá al frente de un total de 13 concesiones y 53 líneas interurbanas de la Generalitat para rediseñar un nuevo mapa de transporte mejor integrado.

De seis a diez vehículos

El AMB y el Ayuntamiento de Cerdanyola han presentado este miércoles el nuevo servicio. La flota se ha ampliado de seis a diez vehículos, siete de los cuales serán eléctricos a finales de año.

Las cinco líneas dan cobertura tanto al casco antiguo y a los barrios de Bellaterra, el Parc de l’Alba, los centros educativos Flor de Maig e Institució Montserrat Montero y el núcleo de Can Cerdà.

Al acto han asistido el vicepresidente de Movilidad del AMB y alcalde de Cerdanyola, Carlos Cordón; la concejala de Movilidad, Conchi Martínez; y el director de Movilidad del AMB, Joan Maria Bigas. “Hoy celebramos un salto cualitativo en la movilidad de Cerdanyola”, ha expuesto Cordón. “Ahora solo queda esperar que la Generalitat dé el paso necesario y mejore las líneas interurbanas, como la e3 (que une Barcelona con Cerdanyola y la UAB), que presentan grandes carencias”, ha añadido.

Por su parte, Martínez ha destacado que la gestión de l’AMB permite una apuesta clara por la sostenibilidad y una mejor conectividad.

Cambio de nombre

Para facilitar la identificación, las antiguas líneas SU1, SU2 y SU3 pasan a llamarse CV1, CV2 y CV3. Además, se crean dos nuevas líneas, la CV4 y la CV5. Entre las novedades del nuevo servicio se encuentran la extensión a los fines de semana y festivos del servicio de las líneas CV1 y CV3; así como una mejor conexión con Bellaterra de la CV2, que pasa de tres a 17 expediciones diarias y amplía su recorrido.

La nueva línea CV4 conecta los barrios de La Farigola y Carretera de Barcelona con el centro, mientras que la CV5 sustituye a la línea de Parc de l'Alba y con una frecuencia de 30 minutos comunica la UAB con la estación de Rodalies Cerdanyola-Universitat y el Parc Tecnològic.

Noticias relacionadas

Cerdanyola sigue integrada en la tarifa metropolitana, permitiendo viajar con títulos de una zona entre los 36 municipios del AMB, así como el uso de la T-metropolitana y los títulos propios del bus de Cerdanyola.