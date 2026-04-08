Catalunya dispondrá de un botón lila digital en todo el transporte público en 2027 contra la violencia machista

Todo el transporte público en Catalunya dispondrá de un botón lila digital en 2027 para combatir la violencia machista. La Generalitat, la Autoritat del Transport Metropolità y los operadores del transporte trabajan en la implementación de un protocolo único para combatir situaciones de acoso.

El objetivo es dar garantizar una respuesta homogénea y coordinada en todo el sistema de transporte público, uno de los lugares en los que se han detectado un gran número de situaciones. El punto lila estará disponible en las aplicaciones de los operadores y de forma muy accesible desde el móvil de todos los usuarios, y activará de forma inmediata un protocolo de detección, activación de medidas, acompañamiento a la víctima y registro de lo sucedido. Para que funcione correctamente, el Govern trabaja para establecer un circuito consensuado con todos los agentes implicados y adaptado a las características de cada operador, según ha explicado la responsable del servicio de movilidad de la conselleria de Territori, Sara Hernández.

Buzón de denuncias anónimo

La medida se complementará con la activación de un buzón anónimo en el que se podrán detallar las situaciones ocurridas. "El buzón anónimo puede ayudar mucho a registrar más casos", señala Hernández, aún más cuando "no siempre las personas quieren denunciar al momento" lo ocurrido.

La medida se ha anunciado en la jornada El transporte público es cosa de mujeres organizada por la asociación Promoció del Transport Públic (PTP) y el BACC. En estos momentos, el Govern está trabajando en las acciones que deberá desarrollar cada operador al detectar o recibir un aviso, si activar los servicios de emergencia y cómo atender la persona afectada. Según la situación, se han establecido cinco circuitos diferentes para el transporte ferroviario (sea en tren o urbano) y seis en el transporte por carretera (distintos en la red urbana y en la interurbana).

"Buen recibimiento"

Aunque la respuesta sea similar, el protocolo debe adaptarse a si el acoso sucede en un vagón, un andén, una estación de autobús o de tren. En este contexto, “el botón lila es fundamental, ya que es muy sencillo” para las personas usuarias y “supone la digitalización de todos los circuitos”, explica la responsable del servicio de Movilidad de la Generalitat.

A finales de este mes la Generalitat explicará a los operadores todos los detalles del protocolo y su implementación. “Nos estamos encontrando con un buen recibimiento”, ha explicado Hernández. La formación del personal en todos los operadores es esencial para la puesta en marcha del protocolo unitario, al igual que el personal de seguridad y los Mossos d’Esquadra.

Saltaron las alarmas

Una encuesta sobre el acoso sexual en el transporte público elaborada ya hace seis años, en 2020 (la primera de este tipo en España), hizo saltar todas las alarmas. Entonces, el 57% de las usuarias del transporte público afirmó haber sufrido algún tipo de acoso, al menos una vez en los últimos dos años. Se mostró una gran diferencia según la edad: el 92% de las mujeres de 16 a 29 años afirmó haber sufrido algún tipo de acoso, frente al 25% de las de más de 65 años. Invasiones de espacio, acercamientos excesivos, miradas lascivas i insistentes o comentarios sobre el cuerpo o la forma de vestir se detectaron como las situaciones más frecuentes.

En aglomeraciones, y en lugares más masificados como el metro (donde hay más anonimato) son más frecuentes, explica Núria Pérez, del Institut Metròpoli y miembro de la asociación Promoció del Transport Públic.

En cambio, los hechos más graves, las agresiones sexuales, se dan en lugares más aislados y menos frecuentados. Intercambiadores oscuros, menos iluminados, es donde hay más temor por parte de las víctimas. La encuesta mostró el bajo nivel de denuncia: el 33% se comunicaba , pero solo a amigos y familiares, y no en forma de denuncia. “Entonces había menos puntos de atención, ahora quizás esto ha cambiado”, ha indicado Pérez. Hay comportamientos que se han normalizado y no se denuncian. Se asocia el hecho al grado de violencia, cuando el acoso por mirada lasciva también se percibe como un acto violento por parte de quien la recibe".

Nueva encuesta

“La encuesta puso en evidencia una realidad hasta entonces completamente ignorada. Mostró con datos una situación que no se había incorporado en la forma de entender la movilidad”, ha explicado la responsable del servicio de movilidad de la conselleria de Territori. La Generalitat se propone llevar a cabo en 2026 una segunda encuesta para comprobar cómo ha evolucionado la situación y “si vamos por el buen camino”.

La medida es la actuación central del Plan Estratégico de Movilidad y género que aprobó el Govern y la Autoritat del Transport Metropolità en abril de 2024. El pasado mes de septiembre se aprobó la segunda versión del plan, que cuenta con 43 medidas sobre sistemas de prevención y detección, recogida de datos, mejora en la percepción de seguridad, comunicación y formación de los operadores y de la administración y seguimiento de la implantación del protocolo.

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Para mejorar la percepción de seguridad, se está elaborando además una guía para el diseño de las estaciones de autobuses y de Rodalies. “Hemos hecho auditorías en estaciones de toda Catalunya para redactar estas guías”, ha explicado Hernández.