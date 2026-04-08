Collboni defiende reformar la reserva del 30% en Barcelona para que la construcción privada fluya en Barcelona

El alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha enfatizado este miércoles que las convulsiones en la escena internacional por la guerra en Oriente Medio brindan una oportunidad para que la ciudad atraiga atención e inversión foráneas. De hecho, ha explicado ante empresarios en la sede de Foment del Treball que la capital catalana ha captado un 20% más de inversores en los primeros meses de este año que en todo 2025.

“En medio del contexto de la tregua con Irán pero no con Líbano, que también merece la paz, Barcelona emerge como espacio seguro y con estabilidad política”, ha señalado Collboni en un acto de la patronal catalana. “Son dos requisitos que hace unos años no eran evidentes y ahora son una realidad necesaria pata tener horizontes a medio y largo plazo”, ha destacado. A su vez, Collboni ha remarcado que, pese a juzgar que la economía progresa en la urbe, “sigue habiendo familias y gente que no llega a final de mes y hay sectores de la ciudad que sufren la desigualdad de siempre”.

“Mi principal preocupación sigue siendo reducir desigualdades y que haya menos familias que tengan dificultades para llegar a final de mes”, ha señalado el alcalde, que se ha referido en especial a las dificultades para afrontar el pago de un piso en la capital. “No me resigno a que en el centro de Barcelona no puedan seguir viviendo familias barcelonesas”, ha expresado Collboni. A su vez, ha defendido que se requiere regulación para garantizar el “derecho a quedarse”, un mantra que el alcalde repite a menudo para unir el anhelo de domicilios asequibles y ofertas de empleo para que residir en Barcelona no resulte una quimera para sus propios vecinos.

“No hacer nada y dejarlo a la lógica del mercado para introducir oferta, lo que también defiendo, no soluciona solo el problema de la vivienda”, ha postulado Collboni. Instantes antes, el presidente de Foment del Treball, Josep Sánchez Llibre, ha apremiado al edil a “eliminar” la reserva del 30% de vivienda social en las nuevas promociones de pisos en la ciudad. “No podemos estar satisfechos”, ha advertido Sánchez Llibre, que ha lamentado que “no hay grúas en el horizonte” de Barcelona.

“Hay grúas en la Marina de Prat Vermell, en el 22@, en la Sagrera...”, ha enumerado Collboni a modo de réplica. Al mismo tiempo, ha defendido que en Barcelona “vuelve a haber crecimiento en vivienda y espacios económicos”. “Vuelve a tener proyectos de crecimiento en espacios para construir viviendas protegidas y libres, cuando hace años decían que no existía espacios en la ciudad para crecer”, ha presumido el alcalde. “Esas medidas de transformación son equiparables a la de la Barcelona olímpica o a grandes transformaciones, como llevar la Diagonal hasta el mar, son de esa magnitud sin olvidar la escala huma y la vida cotidiana”, ha abundado.

En cuanto al 30%, Collboni ha vuelto a alegar que su gobierno no ha hallado una mayoría suficiente en el ayuntamiento para reformar “de momento” la reserva de vivienda protegida en nuevas promociones, impulsada en tiempos de Ada Colau. “No hemos sido capaces de solventar que la iniciativa privada fluya”, ha reconocido el alcalde.

Construir más

“No soy de los que dicen que no se debe construir más y estimular la oferta”, ha proseguido Collboni. A su vez, ha manifestado que “el objetivo es reequilibrar el mercado y que una familia no haya de aportar más del 30% para pagar el alquiler o la hipoteca”.

“Mientras tanto, debemos parar el golpe”, ha remachado. En ese sentido, ha prescrito como remedios la regulación, incrementar la creación de vivienda pública -“empezamos el mandato construyendo 500 pisos al año y acabaremos construyendo más de 1.000 al año, por encima de nuestras previsiones”- y estimular también la construcción priviada.

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Sánchez Llibre también ha cuestionado que, durante el mandato del socialista, se ha producido “más carga impositiva”, de la que ha mencionado el recargo de la tasa turística como ejemplo. Collboni ha respondido que la subida del gravamen compensa y costea los efectos que la capital soporta por la afluencia de visitantes. "Queremos proteger a la ciudad y las comunidades de vecinos del uso intensivo del espacio que hace un turismo masificado que no conviene ni queremos, pero que el turista tampoco quiere", ha observado. El presidente de Foment También se ha referido a la falta de acuerdo en materia de movilidad entre el sector público y el privado entre las “carpetas” que el dirigente de la patronal instó al alcalde a “resolver antes del final del mandato”, que acabará tras las elecciones municipales de mayo de 2027.