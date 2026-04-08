Renovación
Barcelona culmina la modernización sonora de la Font Màgica de Montjuïc
La renovación del sistema acústico mejorará la calidad de los espectáculos y ampliará su alcance en Maria Cristina
La Font Màgica de Montjuïc inicia la segunda fase de modernización sin interrumpir sus espectáculos
El Ayuntamiento de Barcelona ha finalizado la renovación integral del sistema de sonido de la Font Màgica de Montjuïc para mejorar sus espectáculos con una nueva tecnología que perfecciona la calidad acústica y la cobertura, en una de las reformas más importantes del equipamiento desde los años 90.
El nuevo sistema electroacústico ha incorporado altavoces en el interior de la fuente que permiten un sonido más homogéneo y de mayor calidad, además de ampliar la cobertura a nuevas zonas.
Según el ayuntamiento, la instalación también ha logrado garantizar el cumplimiento de la normativa vigente y reducir el impacto acústico para respetar el descanso del vecindario.
Para completar los trabajos interiores que faltan, los espectáculos de la Font Màgica y del eje Maria Cristina se suspenderán los días 9, 10 y 11 de abril.
Esta intervención se ha sumado a las mejoras realizadas con las obras de 2025, cuando se modernizó el sistema de telecontrol de la fuente y se renovó su iluminación con tecnología LED.
El cambio supuso sustituir 4.760 focos incandescentes por 680 proyectores LED, lo que ha permitido reducir la potencia de 1.507 kW a 72 kW sin perder capacidad lumínica.
El Ayuntamiento ha destacado que estas actuaciones han permitido hacer la instalación "más sostenible y eficiente", manteniendo la esencia del proyecto original diseñado en 1929 por Carles Buïgas.
Así, la renovación del sonido, la iluminación y el control técnico han configurado una de las rehabilitaciones más relevantes de la fuente en las últimas décadas para a hacer de sus espectáculos "una auténtica experiencia de agua, luz y sonido".
La Font Màgica de Montjuïc es uno de los símbolos más reconocidos de la ciudad y ha sido escenario de algunos de los momentos más importantes de la historia reciente de la ciudad, como los Juegos Olímpicos de 1992 o, cada año, con el Piromusical de la Mercè y la Nochevieja, reuniendo a miles de visitantes en la avenida Maria Cristina.
La actuación forma parte del Pla Endreça, dentro del programa municipal de mejora de las fuentes ornamentales de la ciudad, que prevé invertir 6,6 millones de euros hasta 2028 para optimizar el funcionamiento de las fuentes y garantizar la calidad del agua en estos espacios públicos.
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