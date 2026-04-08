Barcelona obligará a instalar detectores de humos en las viviendas de nueva construcción

Con el objetivo de adaptar los servicios de emergencia de la ciudad a los nuevos riesgos urbanos, tecnológicos y climáticos, el Ayuntamiento de Barcelona ha presentado el plan estratégico de los bomberos de la ciudad que se desarrollará hasta 2036. El alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha presentado esta nueva hoja de ruta de los bomberos que se centra en la autoprotección y la prevención. Por eso, una de las medidas será la modificación de la ordenanza contra incendios para reforzar estas mejoras preventivas como por ejemplo regular la instalación de forma obligatoria de detectores de humos en las viviendas de nueva construcción que se hagan en la ciudad.

Collboni también ha anunciado que el consistorio instalará próximamente estos detectores en los 12.000 pisos de protección oficial que tiene Barcelona. La intención es que se pongan en puntos de la vivienda en la que exista riesgos de humo o fuego, como las cocinas, para que salte la alarma en caso de emergencia. Así se podrá actuar preventivamente mucho más rápido y de forma más eficaz. El alcalde ha remarcado que el precio de los detectores oscila entre los 10 y los 20 euros y que su instalación es fácil, por lo que se recomendará a la población que la pongan en cada vivienda.

Actualmente, dentro del sistema de teleasistencia, las personas que presentan problemas de memoria, cognitivos o con dependencia disponen de forma gratuita un detector de humos en sus viviendas. Sebastià Massagué, responsable del Servei de Protecció Civil, Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvament (SPCPEIS), ha recordado que estos detectores ya son obligatorios en locales comerciales que tienen riesgo de incendios y que desde siempre los bomberos han recomendado su uso en viviendas. Por eso ha remarcado que "el mejor incendio es aquel que no empieza".

Nuevo centro de coordinación

El teniente de alcalde de seguridad de Barcelona, Albert Batlle, ha señalado que este plan cubre todas las necesidades de emergencia de Barcelona, desde la montaña hasta el litoral, teniendo en cuenta a todos los cuerpos policiales y de emergencia, con la posible incorporación de los Agentes Rurales a la protección de Collserola. Esta hoja de ruta responde a la necesidad de adaptarse al cambio climático que puede ser extremo con olas de calor, ventadas y fuertes lluvias,, el aumento de la densidad y la actividad en Barcelona, la aparición de nuevos riesgos tecnológicos, como el apagón de hace un año, o que cada vez hay más demanda de servicios de emergencia.

Elplan tamb ién refuerza la divulgación de consejos de preventivos y de autoprotección en riesgos cotidianos así como programas específicos para colectivos vulnerables, centros educativos o grandes eventos.

En la presentación de este plan Collboni ha anunciado que en enero de 2027 empezará la construcción del nuevo Centro de Coordinación Operativa de Emergencias de Barcelona en el parque de les Tres Xemeneies que debe sustituir al actual local de la calle Lleida. En este nuevo centro se quiere mejorar la atención a las alertas de emergencia así como la coordinación entre los cuerpos policiales, de emergencia y sanitarios. También permitirá la activación de planes de protección civil en tiempo real además de incorporar nuevas tecnologías, sistemas de análisis de datos, ciberseguridad e inteligencia artificial aplicada a las emergencias.

No es el único equipamiento previsto en este plan. También se construirá un nuevo parque de bomberos del Eixample en la avenida de Sarrià con las calles Urgell y Londres, la ampliación del parque y la escuela de bomberos de la Zona Franca, la rehabilitación de los parques de Llevant, Sant Andreu, Montjuïc, Vall d'Hebron y el refurzo en las zonas de Collserola y de las instalaciones de rescate acuático en el Port Olímpic.

Además, se quiere reforzar el parque móvil de bomberos y tener más drones así como un robot para actuar en caso de incendios. El plan tiene previsto que se amplie los 703 miembros de la plantilla actuales operativos en Barcelona hasta los 800 efectivos en 2027. También se tiene en cuenta una mejora de su capacidad formativa de los bomberos, la atención a la salud mental de estos profesionales así como dotarlos de más materiales de protección para actuar en caso de emergencia

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El año pasado los bomberos de Barcelona, cuerpo de emergencias fundado en 1833, hicieron 26.041 servicios, más de 10.200 relacionados con rescates, principalmente en viviendas, y 5.327 por incendios o explosiones. Estas cifras suponen un incremento respecto a 2024 cuando se registraron 23.142 servicios, de los que 8.400 fueron rescates y 4.718 incendios.