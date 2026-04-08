Balmón llama a construir más vivienda para apaciguar la frustración social: "Si no lo hacemos bien, esto será una bomba"

La singuralidad que encarna el Área Metropolitana de Barcelona (AMB) en el ecosistema local de Catalunya ha cobrado protagonismo en el I Fòrum Municipalisme de EL PERIÓDICO y Prensa Ibérica a través de su vicepresidente ejecutivo, Antonio Balmón, quien ha subrayado el consenso que permitió alumbrar a la única administración metropolitana legalmente constituida en España. "La ley del AMB se aprobó por unanimidad. Hablé durante un año con mucha gente para construir un espacio no como amenaza sino como oportunidad", ha explicado el también alcalde de Cornellà de Llobregat, que junto con Albert Sáez, director de EL PERIÓDICO, ha puesto en valor el pactismo que lleva el ente en su ADN en tiempos de polarización.

En los 36 municipios que integran el AMB viven 3,3 millones de personas. Pese a que se ha opuesto en otras ocasiones a la ampliación territorial del ente, Balmón sí ha incidido en la necesidad de fortalecer el perímetro metropolitano en materia de vivienda, en la misma línea de la densificación que promueve el president Salvador Illa. "Necesitamos vivienda digna para la gente que no podemos desplazar adonde no hay servicios públicos. Porque el problema ya lo tenemos: ¿adónde irá la gente que viene a trabajar? Pues al AMB", ha afirmado Balmón.

Es conocida la tesis del responsable metropolitano de crecer "en vertical" para combatir la crisis de vivienda. Este miércoles, el edil ha agregado la necesidad de "recrecer donde ya se ha construido", en el sentido de intensificar la construcción de vivienda incluso en áreas que ya han experimentado desarrollos urbanísticos. "Si no lo hacemos bien, esto será una bomba", ha admitido Balmón, en alusión a la frustación ciudadana que genera la crisis de la vivienda. "Yo entiendo que se hable de sostenibilidad, me parece perfecto, pero hay que defender también la sostenibilidad social", ha argumentado.

"El resumen es: ¿cómo reduces esa frustración social? De gente joven, de los que antes podían y ahora ya no, de la gente que ha estado toda su vida de alquiler y ahora tiene miedo. Tenemos prisa y el proceso es muy lento", ha ponderado el vicepresidente ejecutivo del AMB, que no ha dudado en considerar que "el presupuesto es para la gente, no para un partido". Los alcaldes que han participado en el Fòrum han criticado cómo la burocracia paraliza a la Administración, sobre lo que Balmón ha valorado que "la gente no puede ser rehén de los intereses políticos".

Albert Sáez, Felipe Campos, Antonio Balmón y Olga Morales en el I Fòrum Municipalisme de EL PERIÓDICO y Prensa Ibérica. / Jordi Otix / EPC

Las ciudades como espacio de moderación

En un contexto político en que crecen los extremismos, el director Sáez ha preguntado también por el papel de los ayuntamientos como espacios de centralidad. "Las ciudades intentan evitar la confrontación innecesaria", ha respondido Balmón. A sus ojos, el pacto fundamental tiene que ver con "fortalecer la convivencia, no con cordones sanitarios". El reto, ha asegurado Balmón, "es que las nuevas generaciones deben ver para qué sirve un poder público", en relación a la desafección que está acercando a los jóvenes a posiciones más extremas.

El alcalde de Cornellà incluso ha lanzado un pequeño dardo al líder republicano Oriol Junqueras, que firmó hace unos días en EL PERIÓDICO un artículo de opinión titulado 'Vida comunicaria para fortalecer un país'. "Leí el artículo del señor Junqueras y pensé: 'bienvenido', se ha pasado cuatro años despistado", ha bromeado Balmón.

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A poco más de un año de las próximas elecciones municipales, Balmón ha advertido de la necesidad de "mayorías amplias" ante una escena política cada vez más fragmentada. "No necesariamente mayorías absolutas", ha puntualizado el alcalde, "sino mayorías amplias", abriéndose así a la consecuención de los acuerdos políticos que siempre defiende. En aras de esa estabilidad, el alcalde se ha atrevido a sugerir la ampliación de los mandatos de los alcaldes: "¿Y por qué no poner mandatos de seis años en lugar de cuatro?", ha preguntado retóricamente Balmón.