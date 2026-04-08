Incidencia en el suburbano
Una avería en un tren paraliza durante media hora el servicio en la línea 9 Sur del Metro de Barcelona
La incidencia técnica ha obligado a interrumpir la circulación entre las estaciones de Mas Blau y El Prat Estació, dejando el tramo central de la línea sin servicio
Los usuarios de la L9 Sur del Metro de Barcelona han sufrido retrasos significativos esta tarde debido a una avería técnica en un convoy. La incidencia, que se ha prolongado durante unos 30 minutos, ha mantenido inoperativo el tramo central de la línea entre Mas Blau y El Prat Estació. La línea sí ha funcionado entre Aeroport T1 y Mas Blau y entre El Prat Estació y Zona Universitària.
Una incidencia en el tramo del Prat
A través de sus canales oficiales, TMB informaba poco después de detectarse el problema de la situación de la red.
Según han confirmado fuentes de la operadora, la causa del parón ha sido una avería en un tren que ha quedado detenido en el tramo afectado. Durante los minutos que ha durado la interrupción total en ese sector, los técnicos han trabajado para poner en marcha de nuevo el convoy, que forma parte de la línea automática.
Servicio restablecido
Tras media hora de parálisis en el tramo central y de funcionamiento en los extremos, TMB ha anunciado que el servicio ya se ha restablecido por completo. Aunque los trenes vuelven a realizar el recorrido íntegro entre Aeroport T1 y Zona Universitària, la frecuencia de paso se ha ido normalizando de forma progresiva.
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