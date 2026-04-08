Corte temporal
Apagón total en la Fuente de Montjuïc de Barcelona: se queda sin agua, luz y música por unos días
Barcelona culmina la modernización sonora de la Font Màgica de Montjuïc
La Font Màgica de Montjuïc no ofrecerá espectáculos entre el 9 y el 11 de abril, es decir, desde el jueves al sábado de esta semana. Durante estos tres días, la instalación permanecerá completamente parada, sin agua, iluminación ni música.
La interrupción responde a trabajos técnicos pendientes en el interior de la fuente que requieren la suspensión total de la actividad. En consecuencia, no habrá sesiones en la avenida Maria Cristina durante esas fechas.
La actuación se produce después de la renovación del sistema de sonido, que ha incorporado altavoces en el interior de la fuente para mejorar la calidad y la distribución acústica, así como para adaptarse a la normativa y reducir el impacto en el entorno.
Estos trabajos se suman a las mejoras ejecutadas en la fuente en 2025, cuando se actualizó el sistema de control y se sustituyó la iluminación por tecnología LED, con una reducción significativa del consumo energético.
Está previsto que la fuente recupere su funcionamiento habitual una vez finalicen las actuaciones.
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