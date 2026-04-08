Los alcaldes se abren con condiciones a la densificación para paliar la crisis de la vivienda en Catalunya

Hablar de municipalismo es hablar de problemas reales. La frase de Lluïsa Moret, presidenta de la Diputación de Barcelona y alcaldesa de Sant Boi de Llobregat, sintetiza el espíritu del I Fòrum Municipalisme organizado por EL PERIÓDICO y Prensa Ibérica, celebrado en el Atrium de Viladecans este miércoles 8 de abril como la primera jornada que congrega al mundo local catalán para debatir sobre sus desafíos en materia de políticas públicas.

Unos doscientos alcaldes, líderes empresariales y actores locales han tenido oportunidad de encontrarse para dialogar pausadamente sobre las dificultades con las que lidian en su día a día. Especialmente en materia de vivienda, ámbito que ha protagonizado los discursos de los responsables políticos desde el momento en que el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha insistido en su apuesta por "densificar" las ciudades que ya avanzó en una entrevista con este diario. "Debemos construir tanta vivienda como quepa", ha ratificado Illa.

Los alcaldes abogan por construir más vivienda manteniendo la calidad de los servicios públicos

La propuesta la han recogido diversos alcaldes que han participado en mesas de debate sobre el pasado, presente y futuro del municipalismo en Catalunya. Es el caso de Eduard Sanz o Mireia González, alcaldes de Esplugues de Llobregat y Santa Coloma de Gramenet, que han condicionado la política de la densificación a mantener la calidad de los servicios públicos.

O de Antonio Balmón, vicepresidente ejecutivo del Área Metropolitana de Barcelona (AMB) y alcalde de Cornellà de Llobregat, que incluso se ha atrevido a plantear la necesidad de "recrecer donde ya se ha construido". También las alcaldesas de Granollers y Viladecans, Alba Barnusell y Olga Morales, la primera dando voz al Arc Metropolità y la segunda como anfitriona del encuentro, han puesto en valor las políticas de vivienda como receta para la cohesión social.

El contraste entre las voces de los ediles lo ha puesto David Quirós, alcalde de L'Hospitalet de Llobregat, municipio catalán que sufre las mayores densidades de Europa. "La política de L'Hospitalet es no densificar más; el president lo entiende y lo comprende", ha asumido el responsable de la segunda ciudad catalana más poblada por detrás de Barcelona. Tanto Illa como Moret han elogiado la iniciativa del foro como espacio de debate con una dimensión de país: "Catalunya no se entiende sin sus ayuntamientos", ha rubricado el president.

Primera mesa redonda del I Foro Municipalisme. De izquierda a derecha, Gemma Martínez, directora adjunta de EL PERIÓDICO; Xavier García Albiol, alcalde de Badalona; Mercè Conesa, exalcaldesa de Sant Cugat del Vallès; Marc Aloy, alcalde de Manresa; Gemma Badia, alcaldesa de Gavà, y David Bote, presidente de la Federació de Municipis de Catalunya y alcalde de Mataró. / Zowy Voeten

El exceso de burocracia y la polarización

La paralización de la Administración pública causada por el exceso de burocracia es otra de las preocupaciones locales que más espacio del Fòrum ha ocupado. "Empezamos proyectos con ilusión pero no se acaban hasta años después, cuando ya apenas nos acordamos de que nos ilusionaban", ha bromeado la alcaldesa de Gavà, Gemma Badia. A las críticas a las trabas burocráticas, muy especialmente en cuanto a la Ley de Contratos del Sector Público, se han sumado los alcaldes de Badalona y Manresa, Xavier Garcia Albiol y Marc Aloy. "Me sorprende cuando leo sobre un caso de corrupción. ¿Pero cómo lo hacen, si todo para por miles de comisiones y todo el mundo hace informes?", ha ironizado Albiol.

Los alcaldes coinciden en el bloqueo de la Administración al que abocan las trabas burocráticas

El sector público y el privado se han encontrado en la tercera de las mesas de debate, en la cual han remarcado la necesaria confianza —a la cual se llega a través de la escucha recíproca, ha advertido Mar Alarcón, fundadora de la consultora Moodin Policy— para que la colaboración público-privada sea efectiva en las ciudades. La senda marcada por el conseller de la Presidència, Albert Dalmau, argumentando la necesidad de colaboración en vivienda, seguridad y competitividad, la han seguido responsables de empresas tan determinantes para el municipalismo catalán como Aigües de Barcelona, Ecoembes o Tram Barcelona.

Felipe Campos, Xavier Balagué y Humberto López, los tres responsables de las citadas marcas respectivamente, han puesto en valor la fiscalización pública a los servicios que representan y han destacado ejemplos como la gestión de la sequía o los 22 años de historia del tranvía. Por su parte, el secretario de Governs Locals de la Generalitat, Xavier Amor, ha puesto como ejemplo de colaboración público-privada el proyecto de gigafactoría de IA en Móra la Nova.

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Amor ha asegurado estar trabajando en el borrador de la nueva ley para mejorar la financiación de los municipios, ya histórica reivindicación del mundo local. Los alcaldes han repasado los obstáculos que les suponen la limitación del remanente de tesoreria, la caída de los ingresos por la plusvalía o la dependencia del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI). La 'tormenta perfecta' de esa infrafinanciación municipal, consideran los ediles, es un caldo de cultivo idóneo para que se expanda el virus de los extremismos y la desconfianza en las instituciones. "Estamos en el punto álgido de la polarización, con ataques personales que buscan la destrucción del adversario", han concluido el alcalde de Mataró, David Bote, y la exalcaldesa de Sant Cugat y directora de Barcelona Global, Mercè Conesa.