Albert Dalmau, en el I Fòrum Municipalisme: "Vivienda, seguridad y competitividad no pueden resolverse sin colaboración"

El conseller de la Presidència, Albert Dalmau, ha defendido este miércoles en el I Fòrum Municipalisme organizado por Prensa Ibérica y EL PERIÓDICO, que los mayores retos locales y del país exigen ponerse de acuerdo a todos los niveles. En un diálogo con el director de EL PERIÓDICO, Albert Sáez, el conseller ha situado la vivienda, la seguridad y la competitividad económica como los tres grandes retos estratégicos de Catalunya y ha advertido que no pueden afrontarse desde el aislamiento político. "No hay ninguno de estos retos que no pase por la colaboración entre la Generalitat y los ayuntamientos, como tampoco es posible sin el sector privado y el tercer sector social, ni tampoco sin colaboración entre los gobiernos de Catalunya y España", ha aseverado.

"Si no colaboramos entre nosotros, somos demasiado pequeños para resolver las cosas... No se cubriría la Gran Via, ni se ampliaría el hospital de Tortosa", ha ejemplificado, para recordar también pactos como la incorporación de nuevos agentes de Mossos d'Esquadra o la puesta en marcha de cinco tribunales en el partido judicial de Barcelona para frenar la multirreincidencia. En este sentido, ha apelado a los partidos políticos para unir esfuerzos y dar respuesta a demandas transversales del mundo local, en el que los consensos entre diferentes colores políticos son más frecuentes. "Hemos de ser capaces de traducir estos consensos en un mismo voto en el Parlament", ha reivindicado. Y lo ha ilustrado con una legislación concreta: "Cuando hablamos de energías renovables, necesitamos encontrar la misma mayoría para hacer las cosas más fáciles, no más complicadas".

Por otro lado, ha dado la razón a la decena de alcaldes que han participado en las dos primeras mesas redondas del foro, que se han quejado de la lentitud de la tramitación de proyectos por el aumento de la burocracia en los últimos años. "A todos nos frustra", ha coincidido, para señalar que el futuro hospital Clínic en la Diagonal se prevé para 2030 pese a que el concurso arquitectónico se lance este mismo 2026. Con todo, ha puesto en valor el poder transformador del municipalismo, a través de sus competencias sobre el uso del suelo. "En manos de todos los alcaldes hay el urbanismo, que es la herramienta más poderosa que tenemos para transformar el país".

El conseller de la Presidència, Albert Dalmau, en el I Fòrum Municipalisme de EL PERIÓDICO y Prensa Ibérica / Zowy Voeten

"La década de austeridad es lo peor que hemos hecho para nuestra cohesión social y competitividad", ha lamentado, señalando que China construía grandes puertos mientras Europa estaba en recesión. "No hay suficientes recursos en las administraciones para recuperar todo este tiempo perdido, ni podemos soportar el aumento fiscal que requeriría", ha señalado. Por ello, ha recetado maximizar la colaboración público-privada, en vivienda, prestación de servicios y también en carreteras y obras ferroviarias. Ahora a la puesta al día se le suma el incremento de población: "La Catalunya de los 10 millones de habitantes no es aspiracional, no estamos ahí, pero hay que dar un salto adelante para que la Catalunya actual de 8 millones tenga los servicios que necesita".

Simplificación administrativa

Preguntado por la iniciativa de Presidència de facilitar la incorporación de interventores y secretarios municipales en consistorios pequeños, Dalmau ha celebrado la recuperación de la competencia catalana tras un acuerdo con ERC y Junts. "Nuestro objetivo es sacar la primera convocatoria de las 540 plazas que hay por reponer", ha concretado. Ha cuestionado que la exigencia burocrática deba ser la misma para una gran ciudad que para un municipio de 200 habitantes, que quizá tenga un solo funcionario media jornada al día ejerciendo de interventor y secretario a la vez: "La igualdad es tratar igual a los iguales y diferente a los diferentes".

En este sentido, ha apostado por hallar mecanismos de "discriminación positiva en la reducción de burocracia y en la financiación" para los más pequeños. Pese a comprender que todo alcalde "batalla" para lograr el máximo de recursos económicos, ha pedido comprender que para una gran ciudad "un millón de euros más para mejorar escuelas no supone la gran diferencia", mientras que para uno pueblo 80.000 euros pueden suponer un antes y un después.

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Así, ha abogado por revertir la acumulación de filtros y procedimientos: "Al inicio de la democracia todo el mundo formaba parte de un proceso de construcción, mientras que ahora parece que vivamos un momento de desconfianza colectiva con tantos pesos y contrapesos". "¡Necesitamos que los secretarios e interventores acompañen a los municipios en esta transformación!", ha animado. "Quién tiene un buen secretario o interventor, tiene un tesoro!", ha concluido.