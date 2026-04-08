Aitor Moll, en el I Fòrum Municipalisme de Prensa Ibérica: "El progreso de cada localidad construye el progreso colectivo"

El consejero delegado de Prensa Ibérica, Aitor Moll, ha dado la bienvenida a los alcaldes y cargos públicos catalanes, encabezados por el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, que participan en el I Fòrum Municipalisme organizado por EL PERIÓDICO y Prensa Ibérica. El acto, celebrado este miércoles 8 de abril en Viladecans, reúne a los principales protagonistas de la política local y aborda los debates y retos de la administración más cercana a la ciudadanía.

Moll ha reflexionado sobre la importancia de las realidades locales para el avance colectivo: "El progreso de cada localidad construye el progreso colectivo". "La suma de lo local es lo que crea una sociedad y un país", ha insistido. Por ello, se ha dirigido directamente a los ediles para insuflarles ánimo: "Los alcaldes tienen una responsabilidad enorme y en Prensa Ibérica queremos estar cerca, acompañarles y dar visibilidad a su labor". "Sus políticas son las más cercanas, las que tienen más incidencia en la ciudadanía, en definitiva son la primera línea de la administración pública", ha sintetizado.

En este sentido, ha recordado que Prensa Ibérica "es el grupo de prensa más capilar de todo el Estado", con 27 cabeceras y 2.500 profesionales. Cada uno de los periódicos del grupo quiere "formar parte activa de cada comunidad" y abordar junto al territorio los "retos y oportunidades" del municipalismo. Como "prueba del compromiso" de Prensa Ibérica con la información local ha destacado el nuevo botón 'Cerca' que incluyen todos los diarios del grupo, que permite seleccionar "prácticamente cualquier municipio de Catalunya o de España" para acceder a una selección más personalizada de noticias. "Uno puede ser de Viladecans, pero tener una hija en Tarragona y los padres viviendo en Gijón, por lo que seguramente quiera estar informado de los tres sitios a la vez", ha ejemplificado.

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Finalmente, ha agradecido la presencia de tantos consellers, alcaldes y concejales en el I Fòrum Municipalisme y les ha animado a "compartir experiencias, preocupaciones y soluciones", porque "cada localidad puede tener sus prioridades y a la vez una visión compartida" que ayude a resolverlas mejor. Como ha detallado el director de EL PERIÓDICO, Albert Sáez, la primera edición de este foro supone un reto para Prensa Ibérica, al estrenar en Catalunya un formato que impulsan con éxito desde hace años el resto de cabeceras del grupo y que visibiliza la capitalidad y vocación de proximidad que caracteriza el grupo.