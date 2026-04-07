Prisión provisional para el vecino de Sant Andreu acusado de matar con un cuchillo a un ladrón que intentó robarle

El Juzgado de Instrucción número 8 de Barcelona ha decretado prisión provisional comunicada y sin fianza para un hombre de 66 años en silla de ruedas acusado de haber apuñalado mortalmente a otro que le intentaba robar el domingo al mediodía en el barrio de Bon Pastor de Barcelona. Según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC), la causa está abierta por homicidio.

El individuo, vecino del barrio, fue detenido el mismo domingo, después de que los servicios de emergencia fueran alertados de que había un hombre herido por arma blanca en la calle. Hasta el lugar de los hechos se desplazaron dotaciones de los Mossos d'Esquadra y efectivos del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM), que no pudieron hacer nada por salvarle la vida.

Pelea con forcejeo

Los hechos ocurrieron poco antes de las 14.00, cuando la víctima, con antecedentes policiales, presuntamente trató de arrebatarle una cadena al detenido. Ambos iniciaron una pelea. Según testigos, forcejearon y discutieron hasta que el detenido sacó un cuchillo y apuñaló al otro hombre en el pecho. La víctima quedó tendida en la calle Sas y murió poco después pese a la atención de los servicios de emergencia. Los agentes detuvieron al sospechoso tras identificarlo como la persona que había mantenido el enfrentamiento con el fallecido.

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La División de Investigación Criminal de los Mossos se hizo cargo del caso para aclarar las circunstancias del suceso y determinar si ambos tenían alguna relación previa. La investigación quedó bajo secreto judicial.