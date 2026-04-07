La frecuencia de la L1 del metro de Barcelona sigue siendo más baja que la del 2022 pese al gran aumento de usuarios

El refuerzo de la línea L1 del metro de Barcelona con un convoy más a partir de este martes para rebajar la saturación de usuarios en hora punta, que ha empeorado desde que a finales de enero empezó la crisis de Rodalies, ha reducido en 5 segundos la espera en el andén. Sin embargo, la nueva frecuencia de paso, que es ahora de tres minutos entre tren y tren, no logra mejorar respecto a la que había hace cuatro años, cuando el número de usuarios era muy inferior al actual.

La línea L1, la roja, es la más utilizada del metro, con 126,3 millones de usuarios el último año. A eso se ha sumado que desde enero muchos usuarios de las líneas R3 y R4 de Rodalies se han pasado al bus interurbano para entrar y salir cada día de Barcelona, y utilizan el metro para el desplazamiento final. Estaciones como Fabra y Puig presentan grandes aglomeraciones en hora punta y, en algunos momentos, los usuarios deben dejar pasar trenes para poder subirse a uno con suficiente espacio.

De 36 a 34 convoyes

Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) ha añadido desde este martes un tren más y, con ello, el tiempo de espera en el andén en hora punta, de 7 a 9:30 de la mañana, se ha reducido en 5 segundos y es ahora de 3 minutos entre tren y tren. No obstante, el comportamiento de la línea ha empeorado de forma considerable respecto a 2022, cuando la frecuencia de paso de los trenes de la L1 era de 2,52 minutos, diez segundos inferior a los 3,05 que había hasta esta semana.

El gran cambio a peor se produjo en 2024, cuando la línea redujo la circulación de convoyes en hora punta de los 36 a los 34, justo cuando la línea registró un aumento histórico de usuarios, pasando de los 116 millones a los 125. Entonces ya suponía un 27% de todo el pasaje del metro de Barcelona. Asimismo, la velocidad comercial de la línea también es inferior: en 2022 era de 26,50 km/h , mientras que el año pasado fue de 25,30 km/h.

Velocidad comercial

El nuevo convoy permite aliviar en alguna medida la situación actual, como ya han comprobado los usuarios en hora punta, que han notado que la aglomeración ha sido algo menor, teniendo en cuenta que los vagones de la L1 son más anchos, y caben un 10% más de personas que en el resto de las otras líneas.

En los últimos tres años, solo la L5 ha mejorado la velocidad comercial, pasando de los 25,50 km/h de 2022 a los 26 km/h el año pasado. Asimismo, en 2023 sumó un convoy hasta tener 37 circulando en hora punta. Entonces mejoró su frecuencia de paso en cuatro segundos, de los 2'33" a los 2'29", un intervalo que se ha mantenido hasta la fecha, y que el nuevo tren que TMB añade ahora permitirá volver a reducir en cinco segundos más hasta los 2:24 minutos.

Según explican desde TMB, en el caso de la L5, la incorporación de un tren extra se facilita por las obras de renovación de vía que se realizaron en verano de 2024 entre Cornellà y Collblanc, que incluyeron la instalación de agujas para permitir un mayor número de trenes en circulación.