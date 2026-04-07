FCC renueva el servicio de alcantarillado de Barcelona al ganar el contrato por 121 millones de euros

El Ayuntamiento de Barcelona ha adjudicado de nuevo a FCC Medio Ambiente el servicio de limpieza y conservación de la red de alcantarillado público de la ciudad por 121 millones de euros para los próximos ocho años, con una posible prórroga de dos más. El del alcantarillado se trata del segundo mayor contrato de servicios urbanos de la ciudad, solo por detrás de la recogida de residuos, e incluirá por primera vez la limpieza de 15.000 sumideros cada año.

El objetivo es, según el Ayuntamiento, mejorar su funcionamiento en caso de lluvias y, por tanto, minimizar el riesgo de inundaciones locales. Con estas limpiezas el Ayuntamiento espera también mejorar aspectos como los malos olores. Por otra parte, también se prevé revisar la estructura de un total de 120 kilómetros de red cada año para asegurar el estado de conservación de la red de drenaje y de alcantarillado de la ciudad.

FCC empezó a desarrollar este mismo servicio en la ciudad hace 115 años, exactamente en 1911, en el que fue el primer contrato de servicios de la empresa, tal y como destaca en un comunicado. En él trabajan más de 200 personas e incluye más de 1.600 kilómetros de red, 13 depósitos de aguas pluviales y la gestión de 3.600 toneladas de residuos.

Digitalización de la gestión

El nuevo contrato supone transformar el servicio mediante la digitalización de su gestión, con el fin de operar de forma más eficiente, segura y sostenible, según destaca FCC. El nuevo modelo apuesta por el uso intensivo de Inteligencia Artificial para optimizar rutas, cargas de trabajo y tareas de mantenimiento e inspección estructural de la red, con detección automática de desperfectos, así como para generar informes y cuadros de mando en tiempo real. FCC Medio Ambiente introduce con ello el primer gemelo digital de una red visitable de alcantarillado para la planificación y el análisis avanzado de la infraestructura.

El servicio incorpora nueva maquinaria y vehículos adaptados en dimensiones a las características urbanas de Barcelona y del servicio propio de alcantarillado, "más eficiente, ergonómica y segura para los trabajadores", según la compañía. Entre las nuevas tecnologías destacan drones especializados para vuelos en cielo abierto, en espacios confinados y en el agua, así como cámaras avanzadas de inspección y equipos específicos para la limpieza de aceites y grasas en zonas de baño.

Coordinación con BCASA

El servicio se coordinará con la empresa municipal BCASA, encargada de los servicios municipales relacionados con el ciclo del agua, de forma que se dispondrá de información operativa en tiempo real para el control estructural de la red, la gestión de residuos y el mantenimiento.

Asimismo, el nuevo contrato incluye implantar un consumo cero de agua potable y el uso de energías renovables en obras e instalaciones, y se utilizarán grupos electrógenos superinsonorizados.

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FCC Medio Ambiente lleva a cabo la prestación de servicios municipales y gestión de residuos en 5.900 municipios en todo el mundo que suman una población de más de 83,5 millones de personas .