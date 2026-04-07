Barcelona capta convenciones que no pueden ir al Golfo: el Rotary se adelanta a 2027

Barcelona anunció hace unos días que intensificaría sus estrategias para atraer congresos y ferias, posicionándose como destino seguro y de calidad en un momento en la guerra de Irán ha congelado esta actividad en los países del Golfo. La captación de la Convención de Rotary International 2027 --que la organización describe como "una especie de conferencia de las Naciones Unidas en miniatura"-- ha sido un primer paso, ya que se celebrará en Fira de Barcelona del 26 al 30 de junio de 2027. De ese modo, la capital catalana toma el relevo a la cita prevista ese año en Dubai, en lugar de acogerla en 2029 como se anunció hace un mes.

Se trata de un club fundado en 1905 por el abogado estadounidense Paul Harris, que presume de ser el más antiguo de este tipo del mundo, del que forman parte empresarios, profesionales y líderes cívicos influyentes. Además de compartir su interés por la filantropía, los socios amplían contactos y sinergias personales gracias al club. Se ee espera que la Convención de Rotary de 2027 atraiga a más de 20 000 participantes de más de 140 países y genere más de 68 millones de euros para la economía local, apuntan.

La situación geopolítica ha forzado cambiar el encuentro programado en Dubai. Se plantearon diversas opciones, pero Barcelona mostró "flexibilidad y cooperación" para tomar el relevo. Supondrá un gran trabajo preparlo todo en 15 meses, han explicado a este diario. Pero la ciudad está acostumbra a organizar macrocongresos, y este resulta especialmente interesante por sus características. Y está entre sus prioridades enfocarse como un destino de paz, acogedor y sostenible.

Sergio Aragón, presidente del Comité Organizador de Barcelona y socio del Club Rotario Barcelona Diagonal apunta que la entidad está lista para este cambio de planes y "deseando dar la bienvenida a nuestros invitados internacionales y ofrecerles una experiencia excepcional».

En el mismo sentido, el alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, agrega en una nota que «la decisión de Rotary International de adelantar su Convención Internacional en Barcelona, a raíz de la guerra en Oriente Próximo, refuerza el papel de la ciudad como un entorno seguro, estable y fiable en el contexto global, y reafirma nuestro compromiso inequívoco con la paz, el diálogo y la cooperación".

Como explicó hace apenas unos días, frente a la crisis internacional Barcelona "está respondiendo protegiendo su economía y reforzando su prestigio internacional como ciudad segura para la inversión y los eventos". Entonces anunció un paquete de medidas de apoyo a las pymes, los autónomos y las familias. Pero también apretó el acelerador para "atraer inversiones, ferias y congresos". Algo que según Collboni, "ya está dando sus frutos".

Otros encuentros en estudio

La concejala de Promoción Económica, Raquel Gil, explicó a este diario que intentar adelantar el Rotary era uno de los objetivos. Pero que en la misma línea se está analizando el calendario de citas previstas en Oriente Próximo para postular a Barcelona como relevo, en el caso de las que resulten estratégicas para la ciudad. El trabajo es incipiente, y según Turismo de Barcelona --cuyo programa Convention Bureau presenta candidaturas y facilita el aterrizaje de congresos, convenciones y eventos en la ciudad--, aún es pronto para dar otros nombres.

Barcelona ya había acogido este encuentro en 2002, cuando asistieron más de 16.800 personas de todo el mundo así como el premio Nobel de la paz y expresidente soviético Mijaíl Gorbachov. Pero en posteriores citas han contado con otros premios Nobel y líderes del ámbito de los derechos huamnos, el activismo y la salud, entre otros ámbitos.

Está previsto que este 2026 la convención de Rotary tenga lugar en Taipéi (Taiwan), mientras que en 2028 se hará en Minneapolis (EEUU), en 2029 pasaría a ser en Dubai, en 2030 en Chicago y en 20231 en Dublin. El club reúne a una red mundial de líderes voluntarios dedicados a abordar los "retos humanitarios más acuciantes del mundo y a generar un cambio duradero", definen.

La entidad de rotarios suma 1,2 millones de "personas comprometidas con la acción", procedentes de más de 45.000 clubes rotarios en casi todos los países del mundo, incluidos más de 8.450 socios repartidos en 446 clubes de España y Portugal.