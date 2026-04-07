Construída en 1920
Adif iniciará el derribo de la estación centenaria de La Sagrera la próxima semana
El Ayuntamiento asegura que el refugio de la Guerra Civil que hay justo debajo no corre peligro
Adif vacía el párking y valla el perímetro para el derribo inminente de la antigua estación centenaria de la Sagrera
El derribo de la estación centenaria de La Sagrera empezará la próxima semana, según han señalado fuentes de Adif, que han evitado precisar el día, así como el procedimiento que se seguirá. "Aún se está estudiando", han indicado.
Justo antes de Semana Santa se vació el parking de vehículos y se valló todo el perímetro de la estación, como medida de seguridad y para evitar que la caída de los escombros afecten al entorno. Los días previos también se extrajeron los cristales de las ventanas, mientras que los operarios también han trabajado en la extracción de los restos de fibrocemento del interior de la antigua construcción.
Refugio durante la Guerra Civil
El edificio se alzó en la segunda década del siglo XX en la calle Baixada de la Sagrera y se convirtió en centro de recepción y emisión de la pequeña paquetería de Barcelona, que viajaba entonces en tren. En 1990 se puso fin a esta actividad, y hasta el pasado mes de diciembre albergaba las oficinas de Adif desde las que se coordinan los trabajos de construcción de la nueva estación de alta velocidad de La Sagrera.
Adif insiste en que el derribo, que han intentado evitar en los últimos seis meses la plataforma Promoció del Transport Públic, el centro de estudios del transporte CET Términus, y Fòrum del Transport Català, cuenta con la aprobación del Ayuntamiento y forma parte del plan urbanístico que ha trazado Barcelona Sagrera Alta Velocidad (BSAV). Esta sociedad que coordina las actuaciones de la Sagrera la integran Adif, el Ayuntamiento de Barcelona y la Generalitat, y proyecta en la zona 11.000 pisos, que supondrán la llegada de 40.000 nuevos vecinos al barrio.
Refugio antiaéreo
La estación alberga justo debajo un refugio antiaéreo, hasta hace poco completamente desconocido al no aparecer en el censo de refugios públicos de 1938. Los arqueólogos consideran "un caso único" estos túneles por su tipología y características y han indicado que se corresponde a un refugio de carácter privado que daba servicio a la antigua estación de mercancías, que fue un punto estratégico durante la Guerra Civil. Se trata de un búnker con 90 metros de longitud situado a cuatro metros de profundidad con dos galerías principales que conectaba los dos edificios situados a ambos lados de la entrada de la antigua terminal de mercancías. Uno de ellos fue demolido hace una década, mientras que el otro es el que ahora encara sus últimas horas.
A lo largo de su recorrido se ubican cuatro salas de grandes dimensiones, letrinas y un espacio con función de almacén o de enfermería. Con techo de dos metros de grosor, el refugio está diseñado para resistir bombas de 100 kilos. La estructura se está estudiando y documentando mediante escáner láser. La concejal del distrito de Sant Andreu, Marta Villanueva, ha afirmado en declaraciones a BTV que el derribo de la estación no afectará al refugio.
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